¡Sector Construcción! No cambios bruscamente a reglas de juego

Los directivos de Acoprovi destacaron que el alquiler de apartamentos vía plataformas digitales ha dinamizado mucho el sector construcción y no se pueden establecer normativas bruscas en momentos en que los proyectos están en construcción.

“No nos oponemos de ninguna manera a la regularización, pero el momento no es oportuno. No se pueden cambiar las reglas de juego tan rápido a personas que están embarcadas en esos proyectos. Y entendemos que quizás no es el momento más adecuado”, explicó su presidente, Jorge Montalvo.

Afirmó que no se puede pensar solo en gravar sino en regular y el borrador de normas que tienen las autoridades debe ser socializado con los actores que participan en el mercado para que se regulen estas estadías a corto plazo.

Le invitamos a leer: Cambio climático y poco financiamiento amenazan la agricultura familiar

Expresó que plataformas como Airbnb son vistas como una inversión para la renta de corta estadía y actualmente hay muchos proyectos en construcción pensando solo en este objetivo, que incluso brinda la administración.

Citó entre los elementos a regular las zonas en las que se permiten y los porcentajes del edificio que pueden usar este modelo y otras. “Este es uno de los nichos con mayor crecimiento durante la pandemia y hay que cuidarlo y preservarlo”, dijo. Agregó que tampoco el Airbnb debe ser evaluado junto a Netflix, Amazon y otros servicios digitales, debido a su inversión directa en el sector construcción.