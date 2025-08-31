¿No tiene agua? Sectores afectados por avería en acueducto Haina-Manoguayabo

  • Hoy
¿No tiene agua? Sectores afectados por avería en acueducto Haina-Manoguayabo

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) informó que trabaja de manera acelerada en la solución de una avería en la línea de abastecimiento del Acueducto Haina-Manoguayabo, lo que ha provocado una limitación en el suministro de agua potable.

Entre los sectores que recibirán el servicio de forma limitada están Ensanche Altagracia, El Café de Herrera, Residencial Santo Domingo, Residencial Popular, El Palmar, Zona Colonial, Gazcue, Don Bosco, San Carlos, Villa Francisca, Zona Universitaria, Bella Vista, El Quisqueya, El Millón, La Julia, Mata Hambre, localidades al norte de la avenida Independencia, entre otros.

WhatsApp Image 2025 08 31 at 12.49.55 PM

A través de un comunicado, la entidad estatal explicó que las brigadas de la Dirección de Operaciones laboran de manera ininterrumpida en la colocación de una válvula en la planta de Haina, ubicada en la carretera El Establo, próxima a la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en el municipio Santo Domingo Oeste.

En ese sentido, puntualizó que, debido a las labores técnicas, el suministro de agua potable estará garantizado de manera parcial en localidades del Distrito Nacional y la provincia.

De igual modo, la Corporación agradeció la comprensión de la población y, a la vez recomendó hacer uso racional del preciado líquido.

Por qué septiembre es clave en la temporada de huracanes en el Caribe  
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

¿No tiene agua? Sectores afectados por avería en acueducto Haina-Manoguayabo
¿No tiene agua? Sectores afectados por avería en acueducto Haina-Manoguayabo
31 agosto, 2025
Todo lo que debes saber sobre la avería en el Gran Santo Domingo 
Todo lo que debes saber sobre la avería en el Gran Santo Domingo 
21 agosto, 2025
Caasd dice trabaja para solucionar una avería
Caasd dice trabaja para solucionar una avería
11 agosto, 2025
Edeeste detalla qué sucedió en subestación Los Mina 69kV
Edeeste detalla qué sucedió en subestación Los Mina 69kV
24 enero, 2025
Empresa provoca avería a una tubería en Villa Consuelo
Empresa provoca avería a una tubería en Villa Consuelo
17 enero, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

“Emmanuel tours” un derroche musical

“Emmanuel tours” un derroche musical

Comités de compras

Comités de compras

Los celos: sus riesgos

Los celos: sus riesgos

La libra de pollo se sigue vendiendo a RD$85.00

La libra de pollo se sigue vendiendo a RD$85.00

Juan Soto despacha su jonrón 33 victoria Mets ante Marlins

Juan Soto despacha su jonrón 33 victoria Mets ante Marlins

¿Es la inteligencia artificial la nueva religión de Silicon Valley?

¿Es la inteligencia artificial la nueva religión de Silicon Valley?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo