Sectores internos deben ser motores recuperación economía

La recuperación de la economía dominicana tras la crisis por el coronavirus (COVID 19) dependerá de los sectores internos del país, esos que no están tan orientados al exterior, entienden catedráticos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que analizaron el impacto del COVID-19 en la economía de RD.

Para Antonio Ciriaco, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, las actividades internas son las que van a propiciar la reactivación de la economía, ya que no habrá grandes ingresos por turismo hasta que la situación no se normalice a nivel internacional.

Dijo que hay que canalizar los recursos en el fortalecimiento de la Banca Solidaria (BS) para que esta tenga fondos suficientes para prestarles a los productores y empresarios.

Señaló que con los recursos hay que fortalecer, además, todo el sector agropecuario a partir del financiamiento del Banco Agrícola y el fortalecimiento del Banco de Reservas.

“El sector agropecuario tiene un nivel importante de encadenamiento y es un sector interno que sirve para mantener la seguridad”, apuntó.

Para Agne Mateo, directora de la Escuela de Economía, dijo que no solo se debe fortalecer la producción agropecuaria, sino también la industria.

De su lado Juan del Rosario, director del Instituto de Investigación Social y Económica de la UASD, entiende que las autoridades deben canalizar muy bien los recursos orientados hacia la reestructuración del aparato económico, porque el costo fiscal de esos recursos es muy alto.