“Auxilio, nos vamos a ahogar”: sectores se inundan por tormenta Melissa

Desde este martes, la República Dominicana enfrenta intensas lluvias asociadas a la tormenta tropical Melissa, la cual podría fortalecerse y alcanzar la categoría 1 de huracán este jueves, según los reportes del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Videos compartidos por la cuenta Accidente RD muestran fuertes inundaciones en diversos puntos del Gran Santo Domingo, entre ellos la avenida 27 de Febrero, la calle Los Profesionales en la Zona Industrial de Herrera, la autopista Las Américas, la avenida Venezuela (dirección este-oeste), la avenida Sarasota próximo a la Abraham Lincoln, la avenida George Washington, Villa Mella y la avenida San Vicente de Paúl próximo a la carretera Mendoza. De acuerdo con las imágenes, varios de estos sectores permanecen anegados desde el lunes.

En los solares de El Almirante, residentes expresaron desesperación por la acumulación de agua. “Auxilio, ayúdennos por Dios, nos vamos a ahogar”, se escucha clamar a los vecinos mientras el nivel del agua se aproxima a las viviendas.

Por su parte, el Indomet reportó que Melissa, el ciclón número 13 de la actual temporada, se localiza a unos 495 kilómetros al sur/suroeste de Puerto Príncipe, Haití. El fenómeno se desplaza hacia el oeste/noroeste a unos 4 km/h, aunque se prevé que reduzca aún más su velocidad en las próximas horas, seguido de un giro gradual hacia el noroeste y luego al nor/noroeste.

Provincias bajo alerta

Alerta roja: Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Peravia y Pedernales.

Alerta amarilla: La Vega, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Elías Piña, Monte Plata e Independencia.

Alerta verde: María Trinidad Sánchez, Bahoruco, Samaná y Santiago.

