  Hoy
Edesur Dominicana informó que este jueves se producirán interrupciones del servicio eléctrico en varios sectores del Gran Santo Domingo, debido a los trabajos que desarrollan el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) en obras viales.

Una de las obras es el Proyecto Solución Vial y Ambiental: Avenida República de Colombia y su entorno, que desarrolla el MOPC, para lo cual se requiere la suspensión de la energía eléctrica en horario de 9 am a 2 pm.

La medida afectará los sectores de Los Girasoles, Las Flores, Palma Real, Los Peralejos, Los Militares, Proyecto Fairbanks, Los Ángeles, Reparto Samaria y Residencial Monumental.

También, la avenida del Río, el Residencial Amapola, La Ceyba, El Condado, Doña Carmen, Los Pinos, Villa Lila, Don Honorio, Villa Carmelo, Villa Claudia, Ciudad Real, Villa Amanda, Brisas del Norte, Villa Graciela, Carmen María, entre otros.

Línea 2 Metro SD

Mientras tanto, debido a los trabajos que ejecuta la Opret para la ampliación de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, se realizarán interrupciones del servicio de energía eléctrica, en horario de 9:00 a. m. a 2:00 p. m., en varios sectores de Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos.

Entre las zonas impactadas figuran la entrada de Los Alcarrizos, Los Alcarrizos Viejo, Pueblo Nuevo (parcial), Colinas de Norte, Savica, Las Mercedes (parcial), Los Multifamiliares, El Chucho, Los Rieles y Residencial Alam VI.

También, Carmen Renata I, Carmen Renata II, Carmen Renata III, Vista Verde, Nuevas Terrazas, Proyecto Cristal, Don Gregorio I y Don Gregorio III.

Edesur Dominicana solicitó la comprensión de la ciudadanía ante las molestias que las referidas interrupciones del suministro eléctrico puedan ocasionar.

