Sede Colegio Periodistas en ruinas, alquilan mitad parqueo a Procuraduría

El deterioro y el abandono que presenta el local del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) amenaza con colapsar muros de la estructura, que ya tiene dos pozos de aguas residuales en el exterior, con hedor, mosquitos y abundante cúmulo de basura en el área de su estacionamiento.

La infraestructura tiene grietas, tanto por fuera como por dentro, el aire acondicionado dañado, las filtraciones del agua lluvia destruyeron una importante producción de libros y la humedad obligó a quitar las alfombras de una gran parte de la casa de los periodistas. en la autopista 30 de Mayo, en el Centro de los Héroes, en Santo Domingo, Distrito Nacional.

El local CDP, gremio creado con la Ley 10-91, para agrupar al denominado “cuarto poder”, va en destrucción, al punto de que el salón dedicado al periodista y mártir Orlando Martínez Howley está cerrado con candado.

Los sanitarios en malas condiciones, uno de los dos espacios, carece de agua.

Pelea por ruinas

En el colegio ha sido radicalizada la lucha y la división del Movimiento Marcelino Vega, como consecuencia de que los periodistas, veteranos y de nuevo ingreso pelean por el control del gremio que funciona en un edificio de tres niveles, en ruinas.

El resultado de la falta de acciones es arrastrado desde hace años, sin que ninguna de las gestiones que lo han dirigido puedan sacar a este edificio de la degradación que abarca el daño de su sistema eléctrico.

El jardín lleno de gramas y de basura. El revestimiento de las columnas en la entrada a la recepción, y las que sostienen las luces del descuidado jardín empiezan a mostrar las varillas. Recorrimos el interior y el exterior del CDP.

La maleza recubre el jardín y la tarja en honor a los periodistas Orlando Martínez y Rafael Herrera, dos glorias del periodismo dominicano.

De manera podemos afirmar que dista mucho de lo que es un gremio de profesionales, en comparación con los colegios o las casas club de los médicos dominicanos, los maestros, los ingenieros, arquitectos o agrimensores y los abogados, los cuales cuentan con infraestructura modernas, limpias, y en el caso de los profesores, incluye una cooperativa.

Pleito por casa dañada

Mientras que el colegio de los médicos dispone de piscina, el CDP no tiene dominio sobre su estacionamiento. Las elecciones avanzan para la escogencia del próximo presidente del CDP, este 28 de agosto. El Movimiento Marcelino Vega (MMV) se ha divido y no cesan de irregularidades en el proceso, transfuguismo y una lucha por el control de una CDP que apenas conserva el nombre. En este local también operan las oficinas del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP).

Alquilan el parqueo al Ministerio Público

El presidente del CDP, Aurelio Henríquez, expresó a Hoy que rentan un área de la sede del gremio a la Procuraduría General, en la que colocan vehículos y motocicletas incautados. Pero la Procuraduría mantiene la zona como un vertedero, pese a que empleados custodian el lugar.

Henríquez encontró el deterioro del CDP de gestiones pesadas. Indica que con el dinero que reciben del estacionamiento pagan parte del personal. “De energía pagamos más de RD$60 mil pesos”.

Señaló que cubren el costo de la seguridad social y en el último año solo recibieron RD$431 mil y el gasto mensual sobrepasa los RD$400 mil.

Agobiado por la deuda y la retranca, dijo que captan el dinero de la publicidad de los medios de comunicación que dispone la ley para el CDP. Destacó que mejoraron la planta y los tres salones que pueden alquilar para eventos.

Manifestó que de acuerdo al Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, el presupuesto para remode lar el CDP es de RD$90 millones, de los que RD$56 millones se requieren para la primera etapa de la obra. Garantizó que el presidente de la República, Luis Abinader, autorizó el rescate de la infraestructura y el dinero para la primera intervención del local “lo tiene el Mivhed en la mano”.

Limpieza urgente

Ante el grado de suciedad que tiene el Colegio de Periodistas, sus miembros deben convocar a una jornada de higiniezación, cuanto antes, parar sacar el vertedero percibido a simple vista.