Seguidores de la moda con estilo cuentan con segundo local

  • Hoy
Seguidores de la moda con estilo cuentan con segundo local

Durante el corte de cinta, Liza Andujar, Ernesto Antonio Hernández y Salma Matos

Bajo la dirección de Salma Matos, responsable de HB Dominicana, socio franquicitario de la región, se celebró la apertura oficial de la segunda tienda de la marca Boss, en BlueMall Santo Domingo.

La nueva tienda que abarca 210 metros cuadrados, exhibe un diseño interior alineado con el concepto global de tiendas insignia de Boss, ofreciendo una experiencia de compra sofisticada, moderna y personalizada.

“Me llena de orgullo ser socia de una marca que está en constante evolución como Boss, y de poder estar presente en los momentos más especiales de nuestros clientes, amigos y de esta gran familia que hemos construido”, expresó Matos durante la apertura.

Puede leer: Entidades firman un convenio para beneficiar a las mujeres

La inauguración reunió a invitados especiales, incluyendo a líderes de opinión e influencers , quienes compartieron el espíritu Boss en un ambiente armónico.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Seguidores de la moda con estilo cuentan con segundo local
Seguidores de la moda con estilo cuentan con segundo local
1 septiembre, 2025
El lujo silencioso gana terreno: una guía clara para entender una elegancia que no grita
El lujo silencioso gana terreno: una guía clara para entender una elegancia que no grita
31 agosto, 2025
El esperado regreso de Rania de Jordania: estilo y diplomacia en acción  
El esperado regreso de Rania de Jordania: estilo y diplomacia en acción  
20 agosto, 2025
Lino: El textil de moda para el hogar
Lino: El textil de moda para el hogar
20 agosto, 2025
Día Internacional de Los Beatles: 5 canciones que nunca pasan de moda
Día Internacional de Los Beatles: 5 canciones que nunca pasan de moda
10 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

¿Es la inteligencia artificial la nueva religión de Silicon Valley?

¿Es la inteligencia artificial la nueva religión de Silicon Valley?

¡Es oficial! RD y Puerto Rico chocarán en el Citi Field de NY

¡Es oficial! RD y Puerto Rico chocarán en el Citi Field de NY

  Equipo de Brasil y sexteto voleibol RD: chocan este domingo a 9:30 am en Mundial

  Equipo de Brasil y sexteto voleibol RD: chocan este domingo a 9:30 am en Mundial

30 aniversario de Televida

30 aniversario de Televida

#SinFiltro: Jaime Duque Grisales, un legado que inspira

#SinFiltro: Jaime Duque Grisales, un legado que inspira

Caída de cabello en verano: causas, cuidados y consejos de la estilista Nicole Adón

Caída de cabello en verano: causas, cuidados y consejos de la estilista Nicole Adón

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo