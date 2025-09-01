Seguidores de la moda con estilo cuentan con segundo local

Bajo la dirección de Salma Matos, responsable de HB Dominicana, socio franquicitario de la región, se celebró la apertura oficial de la segunda tienda de la marca Boss, en BlueMall Santo Domingo.

La nueva tienda que abarca 210 metros cuadrados, exhibe un diseño interior alineado con el concepto global de tiendas insignia de Boss, ofreciendo una experiencia de compra sofisticada, moderna y personalizada.

“Me llena de orgullo ser socia de una marca que está en constante evolución como Boss, y de poder estar presente en los momentos más especiales de nuestros clientes, amigos y de esta gran familia que hemos construido”, expresó Matos durante la apertura.

La inauguración reunió a invitados especiales, incluyendo a líderes de opinión e influencers , quienes compartieron el espíritu Boss en un ambiente armónico.