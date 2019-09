Seguidores de Leonel Fernández denuncian fueron detenidos en operativo César El Abusador

Seguidores del expresidente y precandidato por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández denunciaron que fueron detenidos anoche por militares armados durante un supuesto operativo contra César Emilio Peralta (César El Abusador), en la zona de Castañuela, provincia de Montecristi.

El doctor Alejandro Toribio quien es el coordinador de campaña de Fernández de la provincia, explicó en el programa El Sol de la Mañana que el día de ayer le tocó trabajar tres comunidades y que a eso de las 11:00 de la mañana cuando iban de salida para sus casas hubo una intervención por parte de todos los servicios militares de la región,

“Más de 80 militares y más de 20 vehículo nos interceptaron, cuando veo el abuso y que no andan con fiscal, que andan con armas largas me dirijo hablar con ellos quienes me dijeron que andaban en una requisa contra César El Abusador”.

Toribio expresó que en ese momento le dijo a la comisión que le acompañaba que había que esperar que revisaran todos los vehículos en lo que andaban.

“Cuando nosotros vemos que pasa el tiempo y comienzan a llamar a los generales del país y a la gente de las diferentes instituciones ahí presente es cuando nos damos cuenta que se trata de un chantaje político”, explicó.

“Cesar El Abusador son ellos, los departamentos militares que tienen en este país, pero no detener gentes”, resaltó.

“Cuando nos identificamos esposaron a todo el mundo, hubo un coronel que logro decir a estos leonelista hay que darle duro”, indicó.

“Nunca se pudieron comunicar con el general a cargo de ese abuso, porque fue un abuso”, aclaró.

El coordinador dijo que las personas de la provincia al verlo en esa situación comenzaron a pararse para ver qué era lo que estaba pasando.

Toribio aseguró que nunca hubo una rebelión de parte de ellos por lo que no entienden porque fueron detenidos y esposados de esa manera.

Señaló que el sabe cómo comportarse y encontrar a una organización un lugar sin luz es de preocuparse.

En tanto, el ministro de defensa Paulino Sem dijo que anoche se realizó eso operativo porque recibieron una aleta de la Dirección de Control de Droga sobre que en la zona se encontraban una cantidad de vehículo que no correspondían con los del lugar.