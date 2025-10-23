Seguimiento a Melissa: ¿Dónde está la tormenta que mantiene en alerta a las autoridades y a la población?

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que la tormenta tropical Melissa, la número 13 de esta Temporada Ciclónica 2025, fue localizada aproximadamente a unos 485 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe (Haití).

El fenómeno se mueve lentamente hacia el oeste/noroeste a unos 6 km/h y se prevé que empiece a moverse hacia el noroeste y nor/noroeste. Posee vientos máximos sostenidos de unos 85 km/h con ráfagas superiores y se pronostica un fortalecimiento gradual en los siguientes días.

Debido a las lluvias caídas y las pronosticadas, la entidad precisó que se mantienen las provincias bajo los niveles de alerta y aviso meteorológico ante el riesgo de inundaciones urbanas, rurales, desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra, principalmente en sectores vulnerables.

Condiciones marítimas

En la costa atlántica y la caribeña, Indomet recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a viento y olas anormales, así como, por fuertes aguaceros y tormentas eléctricas. Además, se recomienda a los bañistas y usuarios consultar a las autoridades locales antes de hacer usos de las playas, por posibles rompientes y corrientes de resaca.

Se pronostica que el amplio campo nuboso asociado a la tormenta tropical Melissa siga generando precipitaciones fuertes a torrenciales ocasionalmente en los próximos días, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en los poblados cerca del litoral caribeño, así como oleaje anormal en todas las costas del país.

Clima de hoy

Hoy jueves, mientras Melissa se mueve lentamente sobre aguas del mar Caribe, al suroeste del territorio dominicano, gran parte del mismo amanece nublado y actualmente se generan lluvias de variable intensidad en San Cristóbal, Peravia, Azua, Pedernales, Barahona, San Pedro de Macorís y Santo Domingo.

Durante las próximas horas, se esperan aguaceros, moderados a fuertes localmente con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Esta actividad lluviosa, asociada al amplio campo nuboso de MELISSA, se extenderá durante la tarde, siendo torrenciales aguaceros ocasionalmente con tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia otras provincias de la costa caribeña, el sureste y suroeste, subrayó Indomet.