¿Seguirá lloviendo hoy sábado en República Dominicana? Actualización más reciente del clima

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, este sábado, continuarán los aguaceros, las tronadas y las ráfagas de viento en varias provincias del país, debido al alto contenido de humedad en la masa de aire y a la inestabilidad generada por los efectos indirectos del potencial ciclón tropical #9, que continúa alejándose del territorio nacional.

Los meteorólogos José Medina y Jesús Beltré explicaron que, se observan incrementos nubosos que originan chubascos dispersos en localidades de la costa sur, norte y noroeste, incluyendo Monte Cristi, Puerto Plata, Santiago, Espaillat, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo. Agregaron que, en el transcurso de la mañana, las lluvias se desplazarán hacia Pedernales, Barahona, Azua y Peravia.

Señalaron que, en horas de la tarde, el calor del ciclo diurno favorecerá un aumento de la nubosidad, acompañado de aguaceros fuertes en puntos aislados, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento, principalmente en las provincias Hato Mayor, Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Valverde, Espaillat, Puerto Plata, Monte Cristi, Elías Piña, Dajabón, Independencia y Bahoruco, hasta las primeras horas de la noche.

Actividad ciclónica en vigilancia

El Indomet precisó que el huracán Humberto se intensificó a categoría mayor, con vientos máximos sostenidos de 230 km/h y ráfagas superiores. Se encuentra a 605 km al noreste de las islas de Sotavento, Antillas Menores, desplazándose hacia el oeste a 9 km/h, sin representar peligro para la República Dominicana.

Asimismo, debido a su posición geográfica, el organismo mantiene vigilancia sobre la activa onda tropical, actualmente potencial ciclón tropical #9, ubicado a 250 kilómetros al noroeste de la porción más oriental de Cuba. Este sistema posee vientos máximos de 55 km/h y se mueve hacia el oeste a 11 km/h.

Alertas y avisos meteorológicos

Debido al riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra, el Centro de Pronóstico del Indomet, colocó en nivel de alerta meteorológica a las provincias La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Dajabón, Elías Piña e Independencia. Mientras que, en nivel de aviso, se encuentran María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, Barahona, San Pedro de Macorís, Pedernales, Monte Plata, Peravia, Azua, San José de Ocoa, San Juan, así como el Gran Santo Domingo.

Recomendaciones marítimas

El organismo indicó que las condiciones marítimas se mantienen normales; sin embargo, recomendó tomar precauciones en ambas costas debido a la reducción de la visibilidad causada por la actividad lluviosa, acompañada de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Advirtió que, mañana domingo, el oleaje se deteriorará de manera gradual, mar adentro en la costa Atlántica.

El Indomet recomienda a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.