¿Seguirán las lluvias? Así estará el impredecible clima esta semana en República Dominicana

El Instinto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy, lunes 13 de octubre, aumentos de la nubosidad con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tronadas y ráfagas de viento, especialmente sobre las provincias: La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Elías Piña, Dajabón, Azua, San Juan, Independencia y Baoruco.

En el resto de las provincias predominará un cielo de poca nubosidad y estas precipitaciones disminuirán durante la noche, aunque se esperan chubascos aislados hacia el litoral caribeño.

Para el martes, la Indomet prevé chubascos dispersos hacia el litoral del Atlántico, en provincias como La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Samaná y María Trinidad Sánchez, debido al arrastre de nubosidad por parte del viento del este. En la tarde, estas precipitaciones, se verán reforzadas por los efectos locales, siendo aguaceros localmente moderados a fuertes con posibles tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento hacia Monte Plata, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Duarte, el sur de Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, entre otras provincias vecinas, hasta las primeras horas nocturnas; mientras que el resto del país tendrá un cielo de nubes aisladas.

La entidad meteorológica pronosticó que, para el miércoles, la incidencia de una vaguada prefrontal provocará nublados, en la tarde, especialmente hacia provincias de la Cordillera Central, el suroeste, la zona fronteriza y el Cibao, donde se prevén aguaceros localmente moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que, en la noche, predominarán hacia el litoral atlántico.

Mientras que para el jueves y viernes, la atmósfera sobre el país permanecerá bastante inestable, posiblemente debido a la incidencia de vaguadas remanentes o al paso de ondas tropicales que transportan abundante humedad.

Se pronostican aguaceros moderados a fuertes, con probabilidad de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, particularmente sobre: