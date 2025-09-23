¿Seguirán los aguaceros durante la semana?

El Instituto Nacional de Meteorología (INDOMET) emitió este martes alertas meteorológicas ante la posibilidad de inundaciones urbanas en varias provincias del país, debido a la persistencia de una vaguada en altura y el alto contenido de humedad en la atmósfera.

Durante la tarde, se han registrado nublados ocasionales acompañados de aguaceros locales, algunos moderados a fuertes, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Las provincias más afectadas incluyen El Seibo, Hato Mayor, La Romana, Samaná, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Santiago, El Gran Santo Domingo, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, San Juan, Valverde y Monte Cristi, así como la parte norte de Azua.

Estas condiciones se mantendrán hasta las primeras horas de la noche, dando paso a un cielo de nubes dispersas a medio nublado.

Para mañana miércoles, se esperan lluvias matutinas en las regiones noreste y sureste. En horas de la tarde, el calentamiento diurno y los efectos orográficos, sumados a la permanencia de la vaguada, favorecerán nuevos nublados con aguaceros y tormentas eléctricas en provincias como La Altagracia, San Pedro de Macorís, Peravia, Monseñor Nouel, Independencia y otras cercanas.

Actualmente, se mantiene una alerta meteorológica para la provincia de Dajabón, ante el riesgo de inundaciones urbanas. No se han emitido avisos ni alertas adicionales hasta el momento.

El huracán Gabrielle se encuentra a unos 835 kilómetros al este/noreste de las islas Bermudas, desplazándose hacia el este/noreste a 33 km/h, con vientos sostenidos de 215 km/h y ráfagas más intensas.

Además, se vigilan dos ondas tropicales:

Una ubicada entre las Antillas Menores y Cabo Verde, con un 50 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y 90 % en los próximos 7 días.

Otra a unos 200 km al este de las Antillas Menores, con un 20 % de probabilidad en 2 días y 60 % en 7 días.

En el Distrito Nacional y las demarcaciones de Santo Domingo Norte, Este y Oeste, se esperan nubes dispersas a medio nublado con chubascos y tronadas. Las temperaturas oscilarán entre los 23 °C y 25 °C en la mínima, y entre 33 °C y 35 °C en la máxima.

Pronóstico para el jueves Una activa onda tropical se acercará al país, aportando humedad e inestabilidad. Se prevén aguaceros de moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento desde la tarde y madrugada, especialmente en el sureste, noreste, valle del Cibao, Cordillera Central y zona fronteriza.