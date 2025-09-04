Seguridad alimentaria en peligro por el arroz

Con un consumo per cápita anual de arroz en República Dominicana que supera considerablemente el del resto de América Latina y se aproxima al de países asiáticos de milenaria preferencia por el cereal, lo que está ocurriendo ahora con un auge de permisos de importación ha hecho que los productores enciendan una señal de alarma. Contra un conveniente crecimiento del cultivo local, ha ido en aumento también la llegada de embarques de este alimento primordial en los hogares; más que un contrasentido, multiplicar su disponibilidad en el mercado a nivel nacional supone erosionar un ángulo de la economía agrícola de gran valor estratégico con un aporte anual al Producto Interno Bruto de 50 mil millones de pesos sustentado en cuantiosas inversiones privadas y públicas en plantaciones, molinos, almacenes y distribución. Miles de unidades de producción grandes, medianas y pequeñas en todas las regiones, creando empleos para atender un consumo creciente del que participan turistas y otros núcleos poblacionales ocasionales.

El ingreso de arroz desde otros países en los que cultivarlo y procesarlo es de menor costo por avances tecnológicos y protecciones prodigadas por los Estados con mayor acceso a financiamientos blandos, hace caer la demanda del que se cosecha en los campos dominicanos aun siendo de más calidad y preferido por el gusto del consumidor criollo. El peligro que entraña la sobreimportación ha sido expuesto públicamente en busca de apoyo oficial por la Unión Nacional Campesina y la Federación Nacional de Arroceros, entes que garantizan el abastecimiento por lo menos hasta marzo del próximo año, lo que hacía innecesario permitir un gran almacenamiento del grano foráneo que pende como espada de Damocles sobre el futuro inmediato de los cultivadores nacionales que se quejan de la falta de atención a sus reclamos. Como alimento demandado por todas las clase sociales, el arroz tiene particular importancia para las familias de medianos y bajos ingresos por sus ventajas comparativas y su funcionalidad para una presencia permanente en la dieta de los dominicanos como componente esencial. Aclamado como el plato nacional y sí que lo es.