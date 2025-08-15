Fernando A. Ballista y Ernesto M. Izquierdo entregan libro a la directiva de Cadoar.

Seguros Universal presentó el libro “Seguros de Responsabilidad Civil: fundamentos, teorías y modelos”, del doctor Fernando A. Ballista Diaz, que busca acercar conceptos jurídicos, de forma clara y accesible a emprendedores y empresas que enfrentan riesgos y muchas veces no conocen el alcance legal de sus actos.

El libro, auspiciado por Seguros Universal, fue puesto en circulación en el congreso de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar), celebrado en el hotel JW Marriot Blue Mall, ante representantes nacionales e internacionales del sector asegurador.

La lectura del prólogo estuvo a cargo de Ernesto M. Izquierdo, presidente del consejo de administración de Seguros Universal, quien destacó que esta obra tiene el valor de compartir numerosos detalles prácticos y aplicables, incluyendo formatos para la suscripción de pólizas y breves ejemplos que funcionan como miniestudios de caso.

“Estos recursos convierten al libro en una valiosa fuente de consulta para la comunidad empresarial y aseguradora ante reclamaciones legales”, expresó Izquierdo.

Lee más: Seguros Universal realiza capacitación



Por su lado, Fernando A. Ballista explicó que la obra está compuesta por ocho capítulos que abordan desde los fundamentos teóricos hasta los distintos tipos de seguros de responsabilidad civil, incluyendo aquellos dirigidos al transporte terrestre, vehículos motorizados y transportistas de carga.

“El autor ha demostrado nuevamente su experiencia en la materia, y este libro se convierte en una valiosa herramienta tanto para la industria aseguradora como para las entidades académicas. Confiamos en que esta obra contribuirá significativamente a enriquecer el conocimiento en el campo del seguro en la República Dominicana”, expresó el Ing. Izquierdo.

El libro estará disponible al público por un período de 30 días en la página web: https://www.universal.com.do/noticia.

Sobre el autor Fernando A. Ballista

Ballista Díaz, nacido en Santo Domingo, ha dedicado su vida al desarrollo del sector asegurador en el país y en el extranjero. Se graduó como doctor en derecho en la Universidad de Santo Domingo en 1960. e inició su carrera como abogado del Banco Agrícola y otros bancos del Estado. Posteriormente se trasladó a Puerto Rico, donde realizó estudios de posgrado en seguros con calificaciones sobresalientes que lo llevaron a trabajar en ese país y a fundar su primera compañía de corretaje.

En 1966 regresó a República Dominicana para integrarse a Seguros San Rafael y, más tarde, a Intercontinental, donde ocupó el cargo de vicepresidente ejecutivo. En 1981 fundó a General de Seguros, cumpliendo así su anhelado proyecto empresarial.

Durante más de tres décadas fue miembro de la Junta Directiva de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar), de la cual fue presidente entre 1982 y 1984. Participó activamente en comités técnicos y legislativos, y fue delegado oficial del país en conferencias internacionales de FIDES.

Más allá de su rol empresarial, Ballista Díaz ha sido un promotor del conocimiento en el ámbito asegurador. Fundó y dirigió la Academia Dominicana de Seguros, donde por más de diez años formó a generaciones de profesionales del sector. También ejerció la docencia, escribió manuales técnicos y fue conferencista en diversos foros nacionales e internacionales.

Además, fue condecorado en 2003 con la “Medalla Presidencial al Mérito Civil” por su contribución al desarrollo institucional del país. Tras vender sus acciones en General de Seguros en 2012, continúa vinculado al sector como asesor y como director del boletín digital Visión Seguros.

Su legado combina visión empresarial, vocación formativa y compromiso con el fortalecimiento del sistema asegurador dominicano.

Es autor del libro “Conceptos de Seguros y Fianzas. Base para su estudio” y “Seguros de Responsabilidad Civil: fundamentos, teorías y modelos”.

Sobre Seguros Universal

Seguros Universal es la principal aseguradora dominicana, líder y referente entre las cinco principales de Centroamérica y República Dominicana.

Cuenta con 60 años de experiencia en la gestión de riesgos y es filial del Grupo Universal.

También leer: Seguros Universal cambia identidad corporativa

