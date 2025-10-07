Seguros Reservas lanza su nuevo seguro para mascotas: todo lo que debes saber

En el marco del Animal Fest 2025, organizado por Fundación LASO, en la persona de Lorenny Solando como su presidenta, realizado durante los días 3, 4 y 5 de octubre en el Pabellón de Las Naciones, Centro de los Héroes en Santo Domingo, Seguros Reservas realizó el lanzamiento de su Seguro de Mascotas.

Este nuevo seguro brinda protección integral a perros y gatos, cubriendo accidentes, enfermedades y situaciones imprevistas que puedan afectar su bienestar. Incluye coberturas básicas como consultas de rutina, cirugías, emergencias y exámenes de laboratorio; pero también beneficios adicionales como implantación de chip, hospedaje en hotel para mascotas y una cobertura diferenciadora: Entrenamiento, para la cual reembolsamos una parte del costo de la educación de la mascota. ¡Somos la única aseguradora del mercado con esta cobertura!

Durante el acto de lanzamiento, Nelson Arroyo, vicepresidente ejecutivo de la empresa resaltó, que “Como aseguradora, tenemos la responsabilidad de observar los riesgos existentes, anticiparnos, proteger lo que más importa, y generar tranquilidad. Proteger lo que más importa incluye también a nuestras mascotas”.

Destacó la importante alianza realizada con Fundación LASO, para apoyar una causa importante para los animales rescatados, por el compromiso social que tiene la empresa y por la creencia en que innovar, también es cuidar.

Los interesados en el Seguro de Mascotas de Seguros Reservas pueden obtenerlo desde ya visitando cualquiera de sus oficinas, llamando al Centro de servicio al teléfono (809) 960-7333, o escribiendo al WhatsApp Corporativo al (809) 960-7336.

Más que ampliar su portafolio de productos, con este lanzamiento Seguros Reservas se suma a la Fundación LASO en su vocación, compromiso y liderazgo en una causa tan noble: proteger, rescatar, visibilizar y empoderar el bienestar animal en la República Dominicana.

