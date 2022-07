Selección Fútbol Sub 20 fue recibida como héroes tras conseguir logros históricos

Selección Dominicana de Fútbol Sub 20 posa con la Bandera Dominicana

La selección regresó al país en un vuelo privado especial que preparó la aerolínea dominicana ARAJET para FEDOFUTBOL, como Aerolínea oficial de sus equipos nacionales

Santo Domingo.- La selección dominicana de fútbol sub 20 regresó al país y sus jugadores fueron recibidos como héroes en el Aeropuerto Internacional Las Américas, tras clasificar por primera vez en la historia a unos Juegos Olímpicos y a un Mundial de fútbol organizado por FIFA.

El equipo aterrizó en suelo dominicano tras solo 2:50 horas, abordo de en un vuelo privado especial preparado por Arajet, la nueva línea aérea dominicana de precios bajos, procedente del Aeropuerto Internacional de Palmerola en Honduras. Durante el vuelo, además de disfrutar del excelente servicio que brindó de la aerolínea dominicana, el equipo tuvo momentos de celebración por los logros conseguidos junto al presidente de la Federación Dominicana de Fútbol, Rubén García y el presidente ejecutivo de Arajet, Víctor Pacheco Méndez.

La Selección fue recibida por una comitiva oficial que estuvo presente en la rampa del AILA, donde los jugadores desembarcaron del nuevo y moderno avión Boeing 737 MAX 8 de Arajet a una alfombra roja llena de banderas dominicanas, que sirvió para rendirles un merecido e histórico homenaje por el gran logro alcanzado por estos jóvenes sub 20.

Jugadores son recibidos con alegría

Le invitamos a leer: Cristiano Ronaldo se perderá el entrenamiento por razones familiares

El presidente de la FEDOFUTBOL aprovechó el momento para resaltar a los jugadores y al cuerpo técnico por todo el trabajo realizado y además agradecer a todas las personas involucradas para que esto fuera una realidad. “Nuestra federación y selecciones vienen en un proceso de evolución positiva y eso toma tiempo, pero ya vemos los primeros frutos y eso es gracias al trabajo y esfuerzo de ellos, pero también de mucha gente valiosa y desarrolladores en nuestras provincias, del esfuerzo de todo el personal operativo de nuestra federación, y de la confianza de nuestro gobierno que nos apoya y de empresas del sector privado que apoyan nuestro fútbol, como ahora lo está haciendo Arajet”. Dijo García.

Víctor Pacheco aprovechó la ocasión para afirmar que “La Selección y Arajet, emprendemos un camino muy importante: dejar en lo más alto el nombre de nuestro país. Dejar nuestra huella en territorios que nos parecían lejanos, pero que hoy están cerca. Ondear los colores de nuestra hermosa bandera a nivel internacional. Hacer que nuestra cultura llene de alegría este mundo. Y, ¡MUY IMPORTANTE, ganarle a la competencia más difícil!”.

Rubén García se dirige a los presentes

La selección Sub 20 de República Dominicana concluyó como sub campeona del Campeonato organizado por la CONCACAF que otorgó 4 boletos al Mundial Sub 20 Indonesia 2023 y dos boletas a los Juegos Olímpicos Paris 2024, ambos objetivos alcanzados por este equipo. Además de estos logros, el onceno dominicano también se clasificó a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 y los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023.

Puede leer también: Liga de Verano y LIDOM lanzan calendario torneo veraniego 2022