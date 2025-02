Selena Gómez no se arrepiente de su trabajo en «Emilia Pérez» pese a polémica con Karla Sofía Gascón

La cantante y actriz Selena Gómez aseguró que no se arrepiente de haber participado en el narco-musical «Emilia Pérez», a pesar de toda la polémica que ha envuelto a su protagonista, la española Karla Sofía Gascón.

«Elijo seguir orgullosa de lo que he hecho y simplemente estoy agradecida. No me arrepiento de nada y, si pudiera, volvería a hacer esta película una y otra vez», dijo Gómez en una charla del Festival de Cine de Santa Bárbara del cual medios como Variety se hicieron eco este lunes.

La película, que en enero recibió 13 nominaciones a los Óscar, entre ellos el de mejor actriz a Gascón, está en el ojo del huracán después de que salieran a la luz una serie de publicaciones pasadas en la red social X de la española con opiniones controvertidas sobre el islam, la comunidad LGTBQ, George Floyd e incluso los Óscar.

Como resultado, la actriz española fue removida de la campaña promocional de la película por parte de Netflix tanto en imágenes como en apariciones clave de la campaña al Óscar, al no financiar sus vuelos, la estancia o el vestuario, entre otras cosas.

Gómez aseguró que «parte de la magia» de hacer la película «había desaparecido», pero que todavía guardaba buenos recuerdos de la producción, además de que apreciaba el hecho de que el director, Jacques Audiard, hubiese visto en ella «algo más allá de lo obvio».

«Estoy muy agradecida porque pude demostrarle a la gente que soy capaz de hacer más», dijo la cantante de ‘Love You Like a Love Song’.

Entre las publicaciones pasadas de Gascón que han circulado en redes también destaca una en la que llamaba a Gomez una «rata rica» que se hacía «la pobre desgraciada», criticando su actitud ante la relación de su expareja Justin Bieber con la socialité Hailey Bieber, antes de haber trabajado con ella.

Durante una entrevista con la CNN en español, Gascón negó haber escrito dicho comentario y aseguró que muchas de las publicaciones que circulaban en la actualidad eran falsos.

No obstante, la película ha seguido recibiendo galardones: los Critics Choice Awards recientemente premiaron ‘Emilia Pérez’ como la mejor película de habla extranjera y a Zoe Saldaña como mejor actriz de reparto.

Puede ser que el resultado de los Óscar sea muy diferente, pues los académicos de Hollywood tienen hasta el 18 de febrero para emitir sus votos y los ganadores se darán a conocer el 2 de marzo en una gala que se celebrará en el Teatro Dolby de Los Ángeles.