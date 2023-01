Chris Pérez, el viudo de Selena Quintanilla, recordó este 24 de enero a la Reina del Tex-Mex con una inédita fotografía acompañada de un emotivo mensaje, a través de su cuenta oficial de Instagram.

Bajo el usuario de @chrisperesnow, el músico dedicó una publicación a Selena donde señaló que había encontrado aquella foto, la cual le hizo rememorar buenos tiempos.

En la imagen es posible ver a la feliz pareja, ambos vestidos de blanco, Selena posaba con una gran sonrisa utilizando su característico tono de labial rojo, el cabello lo llevaba ondulado y largo.

Mientras que Chris Pérez, portaba unos lentes de estilo vintage e inclinaba su cabeza junto a la de su entonces esposa. Al parecer ambos se encontraban comiendo en un restaurante parecido a una cabaña de madera, según la descripción de Chris, los enamorados probablemente se encontraban de gira y viajando. La imagen fotográfica posee grabada la fecha en que fue tomada, el 3 de marzo de 1994, precisamente un año antes de su asesinato.

Acabo de encontrar esta foto. Dos niños… tratando de encontrar su camino. A punto de cumplir 23 y 24 años. No puedo recordar quién la tomó… Creo que esto fue en Florida? Estuvimos de gira tan seguido que a veces me confundo

De igual manera, horas más tarde de compartir la fotografía de su amada, el músico publicó un videoclip donde habla acerca de su relación con la famosa cantante. Chris Pérez aseguró que Selena fue quien le enseñó lo que significaba y lo que era el amor verdadero en su vida.

Selena me enseñó por primera vez lo que realmente era el amor. No sé si alguien enfrentó las mismas dificultades que nosotros tuvimos tratando de ocultar nuestra relación. Al principio era horrible, nadie quería hacer eso, pero en nuestra situación lo discutimos y llegamos a la conclusión de que eso sería lo mejor. Eventualmente algunas personas de la banda se enteraron. Lo que sucedió con Rick en la película fue verdad, cuando nos encontró besándonos en el autobús. Cuando tienes 25 años crees que a lo sabes todo.

Como era de esperarse, la caja de comentarios no tardó en llenarse con comentarios de los internautas seguidores del músico y fans de Selena. “Han pasado más de 25 años y él la sigue recordando con mucho amor, queda claro que Selena siempre será el gran amor de su vida”, “Gracias por compartir con nosotros este recuerdo, significa mucho para los fans”, “Solo fotos y recuerdos”, “Que hermosa foto”, “Injusta la vida, no debía irse tan pronto”, “Cada vez que veo cosas de Selena y Chris, me parte el alma”.

Selena Quintanilla

También algunos usuarios de la plataforma aplaudieron que el músico mantenga presente el tórrido romance que tuvo con la cantante y agradecieron sus emotivas palabras. Cabe recordar que la pareja unió sus vidas en matrimonio el 2 de abril de 1992 y este año hubieran cumplido 31 años de casados. Desafortunadamente la intérprete de Como la flor, Amor Prohibido, Si una vez, entre otros éxitos, fue asesinada días antes de cumplir 24 años y festejar su tercer aniversario de matrimonio junto a su querido esposo.

Gracias a la película sobre la vida de la cantante, fue que se dieron a conocer más detalles sobre la relación entre él y Selena,Chris poco a poco fue logrado ser aceptado por la familia de Selena, especialmente por: Abraham Quintanilla, quien desde un principio se opuso a su relación.

El 31 de marzo de 1995 la reina de la música texana se reunió con la que se convertiría en su asesina: Yolanda Saldívar, en un motel en Corpus Christi. La cantante y la exempleada, acordaron de reunirse para que Selena pudiera recuperar los registros financieros de sus tiendas, fue ahí donde Yolanda le disparó y mató a la cantante. Chris Pérez confesó que después de la muerte de su esposa, quedó completamente devastado y que los siguientes meses perdió el control de su vida y cayó en los vicios de las drogas y el alcohol.