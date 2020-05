Sellar superficies: el próximo paso para sofocar incendio en Duquesa

Tras once días combatiendo el incendio del vertedero de Duquesa y haber apagado las llamas superficiales en un 95%, las autoridades se disponen a sellar el exterior de los focos de fuego bajo los desechos y otras áreas afectadas con caliche y material arcilloso para terminar de sofocar el siniestro, cuyo humo llegó a extenderse por amplias zonas del Gran Santo Domingo.

Este incendio “subterráneo”, indicó el jefe del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este, coronel Rafael Javier Bueno, es el responsable de la humareda que todavía desprende el basurero situado al norte de la ciudad.

“Esta humareda que aún se ve es que el fuego, con los gases y las mismas condiciones inadecuadas del vertedero, mantiene un incendio subterráneo y para solucionarlo hay que sellarlo totalmente con materiales como caliche y arcilla”, explicó el oficial.

El también presidente de la Unión Nacional de Bomberos (Unabom) relató que la mayor preocupación al inicio del incendio era que se propagara hacia los asentamientos humanos y las áreas boscosas cercanas.

“Esto pudo haberse convertido en una catástrofe nacional si se hubiera expandido hacia el bosque. Entonces, se hizo un esfuerzo sobrehumano cortando el fuego y conteniéndolo dentro del área del vertedero”, manifestó.

Una vez contenidas las llamas dentro del basurero, añadió, el siguiente paso fue cortarlo internamente para que el principal depósito de desechos del GSD pudiera continuar sus operaciones, ya que también hubiera sido una “catástrofe” si estas resultaran paralizadas.

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Ramón Pepín, añadió que a diario se vierten unas 5,000 toneladas de desechos en este vertedero y que con solo un día o dos que dejara de funcionar “iba a provocar una crisis de grandes proporciones. Sumado a esta situación que tenemos con el Covid-19 y el dengue, hubiesen sido incalculables las consecuencias”.

El funcionario señaló que la próxima etapa es recuperar las áreas del vertedero que resultaron afectadas y aseguró que con estos trabajos que realizan las instituciones participantes se prolongará su vida útil.

“Cuando el Ministerio de Obras Públicas y demás instituciones del Estado concluyamos esta ardua jornada en Duquesa, vamos a dejar una infraestructura que va a servir en los próximos años al Gran Santo Domingo y vendrá a resolver de manera definitiva el gran problema de la basura”, afirmó Pepín.

“Buzos” no podrán acceder. El Ministerio de Defensa desplegó unos 300 soldados que tendrán por tarea impedir el acceso a los denominados buzos de la basura para evitar la propagación del fuego al remover los desechos en busca de objetos de valor.

El titular de la cartera, teniente general Rubén Darío Paulino Sem, informó que la medida de seguridad es simultánea a los trabajos que se realizan todos los días para lograr la extinción total del incendio.

Además, reiteró que se realizan investigaciones para determinar si el incendio que afecta el depósito de basura fue o no provocado por manos criminales y dijo que oficiales de la Armada y de la Policía están manejando el caso “sin limitaciones de tiempo porque el vertedero es bastante amplio y el incendio fue por las cuatro esquinas”.

“Vamos a esperar, vamos a darle tiempo a los oficiales que deben hacer el experticio correspondiente, ya que nosotros tenemos aquí varios frentes de oficiales trabajando no solamente en la investigación, sino también controlando los accesos para evitar que los buzos entren y traten de incendiar otras áreas”, agregó.

El origen del fuego. Desde que comenzó el incendio el pasado 28 de abril han surgido voces de parte del oficialismo que aseguran que este fue iniciado de forma deliberada.

Este posible origen del fuego ha sido sostenido por el alcalde de Santo Domingo Norte, el peledeísta Carlos Guzmán; el ministro de Obras Públicas, Ramón Pepín; y el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temístocles Montás.

Asimismo, entre los moradores de la localidad Los Casabes, aledaña al vertedero y donde residen muchos de los “buzos”, existen sospechas de que el incendio fue intencionado.