¿Semáforos humanos inteligentes?

“¡¡¡¡¡Herminioooooo!!!!! –grita Píndaro, a garganta suelta-… “¿Te quieres ir a Bután?… O, ¿prefieres mudarte a Pinto?”…. Herminio, que acaba de regresar a casa con no muy buena cara, le responde: “¡Ahora mismo me mudo donde me digas!… ¡Lo que he vivido es una locura certificada al volante!… Los ‘amesitos’ están haciendo lo que les viene en gana, aprovechándose de un uniforme, un radio, y una supuesta asignación de agilizar el tránsito en las horas picos”… “Mira –interviene Píndaro-, te entiendo perfectamente… No sé si estabas enterado de que Bután es el único país en el mundo que no tiene un solo semáforo, porque son fervientes creyentes de que el tráfico humano refleja la filosofía de priorizar la felicidad, el contacto humano y la preservación cultural por encima de las comodidades modernas –reflexiona Píndaro, y agrega:- “Pero, si te quieres ir a Pinto, como ciudad, no tiene semáforos en sus calles… Está más cerca de nosotros que Bután… en España… y sólo tiene 55,000 habitantes”… Pero, Píndaro está muy lejos del pensamiento de Herminio… “¡Si lo que me estás proponiendo es que cuelgue la toalla y me mude a otro lado para sacarle los pies a los inconvenientes del caótico tránsito en esta ciudad, no cuentes conmigo! –exclama Herminio-…. ¡Lo que pasa es que nadie quiere ponerle el cascabel al gato!… Se compran uniformes nuevos, se asignan nuevos motores pero, por razones que en nada pueden ser obvias, se tapa el sol con un dedo cuando se pone de relieve el casi ausente entrenamiento a un mejor uso del nivel de inteligencia en los que están asignados al trabajo de campo en las esquinas”.

“¿Y por qué no se deja que los semáforos hagan su trabajo?” –cuestiona Píndaro-… “Hace cuatro días regresé de un viaje de salud de cerca de un mes y, el lunes temprano, al tratar de cruzar la ciudad capital cerca de las 8 de la mañana aún haciendo uso del dispositivo Waze en mi vehículo, viví uno de los momentos más desagradables al volante –exclama Herminio-… La vía más idónea sugerida fue el trasladarme desde mi punto de partida hacia el otro lado de la ciudad cruzando vía Manoguayabo hasta Herrera fue la ruta que finalizaba en la rotonda en la 27 de Febrero con Luperón… ¡Ni el Waze fue capaz de detectar que dos ‘amesitos’ habían sido colocados en la esquina de la Avenida Los Beisbolistas con 27 de Febrero, haciendo de las suyas!… ¡Vaya sorpresa!… Al llegar hasta la esquina, ambos jovencitos, moviendo sus brazos en una cadencia y coreografía que les permitía manejar cada uno, simultáneamente, un radio, y dar paso continuo a los vehículos transitando de norte a sur, mientras mantenían una conversación ignorando adrede que el semáforo estaba ya en su quinto cambio del ciclo de luz… Y, a todo esto, aquellos en los vehículos detrás de mi entraban en completa desesperación pues posiblemente estaban camino a sus trabajos”… Es aquí cuando Píndaro le recuerda a Herminio: “¿Por qué será que a estos personajes no se les enseña que, para mantener un ritmo en el tránsito, no vale el convivir con el simple cumplimiento de una orden de un jefe que les indica, desde la esquina más próxima, que deben seguir dando paso franco a una solo vía y retener a los demás?… Es más, tengo la certeza de que nunca se les ha explicado el significado de la luz amarilla cuando un semáforo se le permite funcionar con la programación para la cual ellos fueron creados… Tengo también la creencia de que ellos ignoran que, precisamente, el no permitir el flujo constante de la luz amarilla entre la roja y la verde –porque aún no había sido inventada-, provocó el primer accidente de tránsito en una época en que sólo habían orden de tránsito manual”.

“Vamos a replantearnos los disparates que estamos haciendo ordenando a nuestros agentes de tránsito que continúen creyéndose que con sus movimientos de manos, intentando sustituir el semáforo al creer que son capaces de realmente hacer más fluido el transito en todas las vías –sentencia Píndaro-, y expliquemos a nuestros agentes que la luz amarilla fue inventada por Garrett Morgan, y patentada luego, para ser conocida, utilizada y respetada como ‘Luz de precaución’, permitiendo al que va al volante, utilizar el tiempo entre las luces roja y verde para hacer un tránsito en ritmo más lógico y de mayor seguridad, que cuando el ser humano improvisa con sus desacertados movimientos que provocan cada día más tapones, gracias a sus distracciones propias de cualquier ser humano. Unido a todo esto, la contrapartida lógica la conforman aquellos al volante cuya educación vial estaba engavetada desde hace ya un tiempo”.