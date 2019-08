Semana decisiva para el PLD por presidenciables

La Comisión Nacional Electoral del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se reunirá mañana a las 6:00 de la tarde para decidir la modalidad de votación en la reunión del sábado 10 del Comité Central (CC) con el objetivo de escoger a los precandidatos presidenciales de esa organización.

La información la ofreció el coordinador de la comisión, Lidio Cadet, quien indicó que en el encuentro se afinarán todos los detalles de la reunión y ver las modalidades de elección que podrían presentarse.

Para ser precandidato presidencial en el PLD hay que contar con el voto del al menos el 33% de los 623 miembros del CC.

Cadet adelantó que en principio el voto sería secreto, pero casi siempre en el Comité Central se vota por aclamación, pero este organismo tiene la facultad para decidir la forma, como pudiera por un bloque de precandidaturas.

Sin embargo explicó que si las precandidaturas pasan de 15, que es el número establecido por la Junta Central Electoral (JCE), solo pasarían los 15 con mayor votación.

También detalló que si algún aspirante presidencial no es miembro del CC, su candidatura tiene que ser asumida por uno de los integrantes de ese organismo para ser secundada.

Dijo que todo está listo y que los miembros han sido convocados al encuentro en la Casa Nacional y que la Junta Central Electoral (JCE) dará apoyo logístico para el control de asistencia. “Esperamos que haya una asistencia como merece una reunión de esa envergadura”, dijo Cadet.

Aclaró que no es necesario que haya una reunión previa del Comité Político, y que la Comisión Electoral está en contacto con el secretario del partido y este a su vez con el presidente de la organización.

Favorecen bloque. Manuel Crespo, aspirante presidencial, insistió en que las candidaturas sean presentadas en bloques porque al final lo importante no es contar los votos en un organismo de 600 miembros, y que normalmente responde al presidente de turno, sino quien sumaría más votos al partido, ya que las primarias son con el padrón de la JCE. Atribuyó a sectores divisionistas la promoción de votaciones individuales.

También el secretario general del PLD y aspirante presidencial, Reinaldo Pared, es partidario de que todos los aspirantes sean refrendados. “Lo correcto es que el Comité Central apruebe todas las precandidaturas, que se refrende a todo el que aspira a la candidatura presidencial”, dijo Pared, al considerar una mezquindad que se pretenda excluir al expresidente Leonel Fernández de la competencia interna como se ha especulado.