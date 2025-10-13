Semana Mundial de la Novela: 5 clásicos inolvidables que han marcado un antes y un después

Este 13 de octubre se abre la puerta a la semana de viajar a otra dimensión. Durante siete días, el mundo celebra a la novela: esa capaz de hacernos vivir, imaginar y sentir las emociones de sus personajes, de transportarnos a otras épocas o futuros alternos solo con el poder de las palabras.

La Semana Mundial de la Novela, proclamada por la UNESCO en 2021, busca fomentar la lectura y reconocer la literatura como una de las mejores expresiones de la creatividad humana. Según el organismo, este homenaje subraya el papel de los escritores como piezas clave en el intercambio de conocimiento y la diversidad cultural.

Atendiendo a esto, te compartimos un recorrido por algunas de las novelas que marcaron un antes y un después en la historia de la literatura:

Orgullo y prejuicio – Jane Austen

Elizabeth Bennet y el señor Darcy. (Película).

Una novela que traspasó las páginas y enamoró a todos en la pantalla. Más que una historia de amor, es una mirada crítica a la sociedad inglesa del siglo XIX. Jane Austen retrata con sutileza la hipocresía, el rol limitado de la mujer y la lucha por la independencia emocional en una época dominada por las apariencias.

La relación entre Elizabeth Bennet y el señor Darcy es solo la puerta de entrada a un retrato brillante de costumbres, prejuicios y pasiones que, dos siglos después, sigue vigente.

Don Quijote de la Mancha – Miguel de Cervantes

Considerada una de las obras más importantes de todos los tiempos, esta novela dio origen a la narrativa moderna. Cervantes construyó una historia sobre sueños, locura y libertad a través del idealista caballero Alonso Quijano y su fiel escudero Sancho Panza.

Entre aventuras, humor y reflexión, el autor español desnudó las contradicciones humanas y la fragilidad entre la razón y la imaginación.

Los Miserables – Victor Hugo

Una obra monumental sobre la redención, la compasión y la justicia social. Jean Valjean, condenado por robar un pan, encarna la lucha del ser humano por reinventarse frente a un mundo que lo margina.

A través de personajes como Fantine, Cosette y Javert, Hugo explora los extremos de la condición humana: la miseria, el amor, el odio, la fe y el perdón.

¿Por qué leer Los Miserables hoy, en pleno siglo XXI?

Porque aún existen miserables. Madres que lo dan todo. Personas juzgadas por su pasado que solo necesitan una segunda oportunidad.

Explorando más allá de las novelas, obras que le dan otra mirada al mundo

El capital – Karl Marx

Más allá de la economía, es una reflexión profunda sobre la desigualdad social y la lucha de clases. Aunque no es una novela en sí, sino una obra teórica y económica publicada entre 1867 y 1894, se convirtió en el texto fundamental del pensamiento marxista y en una de las más influyentes del siglo XIX.

A medio camino entre tratado, filosofía y denuncia, Marx analiza las raíces del sistema capitalista y sus contradicciones, muchas de las cuales aún resuenan en la actualidad y es un excelente escrito para perderse entre filosofía económica y escrita.

El diario de Ana Frank

El testimonio íntimo de una niña judía escondida durante la ocupación nazi sigue conmoviendo al mundo. A través de sus palabras, Ana nos hace partícipes del miedo, la esperanza y la resistencia humana frente a la barbarie.

Su diario, que es en realidad es un testimonio real, no una novela, no solo narra la vida cotidiana en el encierro, sino que también es una lección de fortaleza y humanidad que trasciende generaciones.

