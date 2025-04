Interior y Policía y Defensa Civil presentan Mesas de Articulación Preventiva Semana Santa 2025

Boca Chica. En un esfuerzo por garantizar la seguridad durante la Semana Santa 2025, el Ministerio de Interior y Policía y la Defensa Civil presentaron en Boca Chica las “Mesas de Articulación Preventiva”, una estrategia nacional que integra cuatro ejes de acción para disminuir incidentes, con énfasis en accidentes de tránsito, emergencias y control de aglomeraciones.

Los trabajos empiezan la próxima semana de forma alterna, con intervención en cuatro provincias con puntos seleccionados por su ubicación en los principales corredores viales, que incluyen Peravia–Carretera Sánchez, el martes 8; La Vega–Autopista Duarte, miércoles 9; La Romana–Autovía del Este, jueves 10 y Monte Plata–Cruce Autovía del Nordeste el viernes 11.

La ministra Faride Raful precisó durante la actividad en la playa de Boca Chica que el objetivo es analizar la situación de las demarcaciones para identificar los puntos críticos y definir las intervenciones específicas, según la realidad de cada zona, además de articular las operaciones entre las entidades de socorro y seguridad para garantizar la protección.

Explicó que esto es una alerta masiva temprana a la Semana Mayor, que es una época de mucho movimiento turístico y desplazamiento interno.

En ese sentido, el director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, reafirmó el compromiso de la institución con la seguridad ciudadana y el orden público durante el asueto. Destacó que los agentes policiales trabajarán en estrecha coordinación con los organismos de socorro y otras entidades para garantizar la tranquilidad de la población, con presencia activa en los principales puntos de movilidad y recreación.

Acción coordinada

La ministra Raful resaltó la voluntad y compromiso de los miembros de la Defensa Civil, que trabajan de manera voluntaria en beneficio de la ciudadanía, destacando que durante el operativo de Semana Santa estarán en servicio 10,800 miembros en 868 puestos de socorro.

Expresó que las medidas de seguridad incluyen un código QR que indica los balnearios aptos y los restringidos, el oleaje de la época, el clima, la labor preventiva en las carreteras, autopistas y calles, con la colaboración indispensable de la ciudadanía.

Anunció que en este asueto tomarán medidas que enfatizarán las de otros años, como el control de aglomeraciones en fiestas, para evitar desorden y garantizar que la población disfrute sin exponerse a factores que puedan desencadenar violencia y conflictos sociales.

Apeló a la conciencia ciudadana para tener una época de reflexión y reencuentro familiar, sin pérdidas humanas ni materiales.

“El desplazamiento en las carreteras estará bajo la supervisión de todos nosotros, que a través de la fuerza de seguridad vial estamos reuniéndonos cada semana para, con el apoyo de la Defensa Civil, disuadir la velocidad. La Digesett, en su rol de fiscalización de los alcoholímetros, reforzará el llamado a que las personas no conduzcan vehículos de motor bajo los efectos del alcohol para no provocar accidentes, así como el uso de radares y todos los mecanismos que tenemos para brindar auxilio. Esperamos que sea mínimo, porque la proyección de Semana Santa es que tengamos picos de accidentes que en esta ocasión no queremos tener”, sostuvo la ministra.

De su lado, el director de la Defensa Civil, Juan Salas, enfatizó la importancia de fortalecer la gobernanza territorial y la articulación interinstitucional, con espacios estructurados de planificación operativa para salvar vidas, dentro del compromiso del Gobierno.

Expuso que el uso del código QR garantizará la seguridad para quienes viajan y ciudadanos, con la actuación de las instituciones de respuesta en un momento oportuno.

“Esto implica un acompañamiento en la carretera, en aquellos lugares donde la ciudadanía ha decidido pasar este período, y para ello un gobierno, como establece el presidente de la República, tiene muy claro que una correcta estrategia de prevención, en este caso de articulación, será la ruta para garantizar salvar vidas”, subrayó Salas.

En la presentación de esta estrategia también participaron la viceministra de Seguridad Preventiva en Sectores Vulnerables, Chandrai Estévez; el director de la Policía de Turismo (Politur), general Minoru Matsunaga; la gobernadora de Santo Domingo, Lucrecia Leyba, y otras autoridades.