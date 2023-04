Semana Santa, tiempo de reflexión

Por: Wendy Berroa Hernandez

La Semana Santa es el tiempo en que conmemoramos la muerte y pasión de Cristo. Hoy día las nuevas generaciones la perciben como un tiempo de esparcimiento y diversión, mientras que para las generaciones pasadas era un tiempo de recogimiento, reflexión y oración. Sí, para los

años 70, 80, 90 y principio del 2000, la Semana Santa o Semana Mayor era un tiempo sagrado.

Lo esencial para aquellos años cuando llegaba la cuaresma, como se denomina a la época en la que

conmemoramos la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, era dedicar tiempo a los actos

litúrgicos, estar en casa tranquilos, ver películas alusivas a la crucifixión y la purificación.

Todos unidos en un mismo espíritu y en reverencia a la fecha sagrada, sin importar a qué religión o

iglesia perteneciera. Eran más reservados pero también respetaban esta semana y la dedicaban a

la oración y restauración de sus feligreses con ayunos, retiros y el domingo tiempo de regocijo ya

que Jesús había resucitado.

Para los que no profesaban ninguna religión o simplemente no asistían a una iglesia, también

reverenciaban el tiempo de asueto y cuidaban de no involucrar esta fecha con eventos festivos.

Era un tiempo sagrado para todos.

Según nos explica el Reverendo Diácono Juan Rivas, de la Parroquia Divino Niño Jesús, este es un

tiempo de suma importancia ya que nos invita a la reflexión y a vivir en el espíritu esa tristeza y

sufrimiento de nuestro señor Jesucristo, para también celebrar con él la resurrección.

Conmemorar la cuaresma, es asumirla en nuestras vidas. Pero para vivirla hay que conocerla, y un

punto muy importante es explicarle a la nueva generación ¿Qué es la cuaresma? Que puedan

entender que este es un tiempo litúrgico en el que se entrelazan los tres pilares que el padre

celestial proporcionó: la oración, el ayuno y la limosna.

Los tres pilares

La oración, que es esa conversación que nos conecta directamente con Dios. El ayuno que es el

sacrificio vivo del cuerpo, la abstención de alimento para doblegar la carne y que el mismo Cristo

realizó antes de ser tentado en el desierto, y el último pilar, la limosna u ofrenda, que nos invita a

dar por gracia lo que por gracia recibimos.

Mientras transcurren estos 40 días, que sustentan la cuaresma, estamos llamados a la reflexión y a

ser caritativos, también debemos hacer sacrificios que nos servirán para prepararnos espiritualmente.

Muchas personas hablan o escuchan hablar de la cuaresma pero no saben a ciencia cierta la razón

de este evento que se conmemora como recordatorio de los 40 años que el pueblo de Israel

caminó junto a Moisés en el desierto, y los 40 días que nuestro señor Jesús pasó en el desierto en

consagración antes de que le fuera otorgado su ministerio y que iniciara la predicación y el realizar

milagros en público.

Inicio de la cuaresma

La cuaresma arranca con el Miércoles de Ceniza. Cabe destacar que la fecha siempre varía de un

año a otro, pero siempre termina con la Semana Santa, para concluir en el triduo pascual, que es

cuando celebramos la pascua, que está compuesto por el (Jueves Santo, Viernes Santo y el Sábado

de Gloria), en este momento es que se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y

concluye con el Domingo de Pascua. Explicó el diácono.

En este Semana Santa, debemos sacar tiempo para hacer una retro inspección de nuestro accionar,

y ver qué cosas debemos cambiar, mejorar o eliminar de nuestras vidas y movernos al amor y la

entrega, asís como el padre celestial lo hizo para con nosotros. Si cada uno intenta servir a Dios y al

prójimo con amor, el mundo será mucho mejor.

