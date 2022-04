Semana Santa: Vea aquí los «Bikinazos» de los famosos

La Semana Santa, es un tiempo muy esperado por muchos, algunos porque aprovechan estos días para descansar, otros para visitar familiares, y otros para salir a la playa y mostrar sus trajes de baños y «bikinis».

A continuación, le presentamos los «Bikinazos» de los famosos en lo que va de Semana santa 2022:

Sandra Berrocal

La presentadora de televisión Sandra Berrocal, no perdió más tiempo y sacó su traje de baño a pasear. Berrocal, quien se encuentra en una avanzada etapa de embarazo, salió a disfrutar de una de las hermosas playas del país, y así mostrar también la evolución de su pancita.

Sandra Berrocal, quien espera un hijo de su esposo, el cantante urbano Crazy Desing, se mostró muy contenta en las imágenes, las cuales acompañó con: «Disfrutando del Sol y la Playa».

Caroline Aquino

La también presentadora de televisión Caroline Aquino fue otra que no dudó en mostrar su traje de baño y darle sol su cuerpo. Aquino estuvo en la Playa Esmeralda, ubicada en Miches.

«Pongamos de moda la felicidad y gratitud», expresó la comunicadora al momento de subir las fotos.

René Castillo

El estelar presentador de Aquí se habla Español, René Castillo tuvo más de una razón para sacar a mostrar sus cuadritos en esta Semana Santa, pues además de querer disfrutar de la playa y del sol, también es porque ha venido trabajando en su cuerpo desde diciembre del año pasado, según dijo en su Instagram.

«Boxeo 3 veces por semana con @coachingforlife_ y tengo casi 2 meses haciendo ayuno intermitente (Para mi de todo lo que he hecho es lo mejor), no solo por la parte estética, sino por el estado de ánimo y el liberarse de las 3 comidas a las horas específicas que tenemos en el. Como cuando quiero, no paso hambre, no me da dolor de cabeza, no me pongo de mal humor ni nada de lo que normalmente me pasaba cuando desayunaba y prolongaba la siguiente comida», escribió el presentador.

Castillo resaltó que lo importante para él es ser feliz.

Chelsy Bautista

La joven cantante y actriz, Chelsy Bautista, hija de la polifacética Cheddy García, fue otra de las que mostró su traje de baño en ocasión a la Semana Santa.

Dj Sammy y Las Ross María

Una de las parejas más seguidas en las redes sociales en República Dominicana, Dj Sammy y La Ross María, decidieron también salir a disfrutar de las playas de República Dominicana. «De playa con la nena», escribió el artista.

Arisleida Villalona (La Condesa)

La comunicadora Arisleida Villalona (La Condesa) también se fue a dar su baño con sol y estuvo nada más y nada menos que en Playa Juanilo en Cap Cana.

«Sàbado Santo que de santo no tiene nada para muchos. No por salir de vacaciones a la playa, pero si por la maldad que llevan dentro, la envidia que les carcome, el daño que van haciendo en su paso por la vida, y aún sabiéndolo no se arrepienten», escribió la presentadora.

Yubelkis Peralta

Mabel Henríquez

Tueska