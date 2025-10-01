Semana Vegetariana: los sorprendentes beneficios de reducir la carne en tu dieta 

La Semana Vegetariana (World Vegetarian Week​ (WVW)) se inicia el 1 de octubre con el Día mundial del vegetarianismo y coincide con los primeros siete días de octubre cada año, periodo en el cual los seguidores se comprometen a no comer carne ni pescado y promover el estilo de vida vegetariano.

La alimentación sin carne es una decisión que toman muchas personas en todo el mundo por diversas razones, que pueden incluir la preocupación por la crueldad animal, la salud personal y el medio ambiente, entre otros aspectos.

Las dietas vegetarianas y veganas, que excluyen el consumo de diversos productos animales, se basan en frijoles (porotos, alubias), lentejas, verduras y granos integrales. En ese sentido, las proteínas a base de plantas -que provienen de alimentos de origen vegetal- ofrecen sendos beneficios para la salud, sumado a que la producción de carne es uno de los mayores contribuyentes a las emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación y el uso excesivo de agua.

Estos hábitos alimenticios suelen ser bajos en grasas saturadas y en colesterol, lo que puede reducir el riesgo de problemas de salud crónicos, como por ejemplo enfermedades del corazón y diabetes. Sin embargo, para algunas personas puede ser difícil hacer cambios abruptos en la alimentación y continuar con la ingesta de comidas saludables para el organismo. Por lo tanto, los expertos de Mayo Clinic sugieren empezar por servir comidas sin carne una o dos veces por semana.

Las dietas sin carne y su influencia en la salud

En primer lugar, cabe recordar que la dieta vegana tiene un alto contenido de fibra, vitaminas y otros nutrientes. Además, las personas que no comen carne -vegetarianos- por lo general consumen menos calorías y menos grasa, y tienden a pesar menos. A su vez, corren un riesgo más bajo de tener una enfermedad cardíaca en comparación con los no vegetarianos.

Las carnes procesadas aumentan el riesgo de morir debido a problemas cardíacos, diabetes o accidente cerebrovascular. De todos modos, hay que saber que lo que la persona no come también puede dañar la salud: una alimentación con bajo contenido de frutos secos, semillas, mariscos, frutas y verduras puede aumentar los riesgos para la salud.

En ese tono, una investigación publicada en revista científica Journal of the American Heart Association en agosto de 2021 encontró que consumir una dieta compuesta principalmente por alimentos de origen vegetal puede reducir el riesgo de enfermedad cardíaca hasta en un 52%.

“Muchas personas tienen brechas deficitarias en el consumo de verduras, frutas, legumbres o lácteos. Y por el contrario, brechas de exceso en los productos derivados de harinas e hidratos (panificados con cereales refinados, papa) y exceso en la ingesta de azúcares (proveniente de bebidas azucaradas, mate dulce o galletitas)”, aseguró anteriormente a Infobae Sergio Britos, director del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (CEPEA) e impulsor de la iniciativa “Comer mejor”, un programa comunicacional de Educación Alimentaria y Nutricional (EAN), conformado por CEPEA, la Red Argentina de Bancos de Alimentos (RedBdA) y la Universidad Católica Argentina (UCA), desde la Carrera de Nutrición y el Observatorio de la Deuda Social.