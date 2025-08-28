Senado aprueba en segunda lectura ley sobre energía renovable en edificaciones

El Senado de la República aprobó este jueves en segunda lectura el Proyecto de Ley que dispone la Instalación de Fuentes de Energía Renovable en Edificios Públicos y Privados, presentado por los senadores Alexis Victoria Yeb y Santiago José Zorrilla.

Esta ley tiene por objeto fomentar el empleo de fuentes alternas de energía, promover el ahorro y la eficacia energética y establecer los criterios para el uso de energía renovable en edificios públicos y privados, de nueva construcción o remodelados.

En su considerando segundo, la pieza refiere que la alta demanda de energía ha llevado a una sobreexplotación de las fuentes de energía convencionales, de carácter fósil, lo que ha contribuido gradualmente a la degradación de los recursos naturales, ha traído como consecuencia el cambio climático y otros efectos dañinos sobre el planeta tierra; perturbado el equilibrio ecológico y ha puesto en peligro a toda la humanidad y al sistema ambiental.

En otro orden, el Pleno del Senado aprobó el proyecto de ley que declara el 8 de noviembre de cada año “Día Nacional del Stem”, remitida por la Cámara de Diputados.

El objeto de esta iniciativa legislativa es celebrar e incentivar la importancia de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas en el desarrollo integral y la competitividad, en consonancia con la celebración del «Día Internacional del STEM” en esta misma fecha.

La palabra STEM es un acrónimo del idioma inglés que corresponde a las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y es usado para definir un enfoque educativo que integra estas cuatro disciplinas, el cual promueve el aprendizaje basado en la práctica, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el desarrollo de habilidades.

La educación en las áreas STEM constituye un pilar esencial para la innovación, la competitividad y el desarrollo sostenible en la República Dominicana, permitiendo a jóvenes y profesionales contribuir significativamente al progreso científico y tecnológico del país.

En la sesión los senadores aprobaron en segunda lectura la pieza que declara la provincia Hato Mayor Polo Turístico, presentada por el senador Cristóbal Venerado. Además, se aprobó el proyecto que declara la provincia la Romana, provincia Ecoturística, presentada por el senador Eduard Alexis Espiritusanto.

Fue sancionado en segunda lectura el proyecto de ley que eleva el distrito municipal turístico Verón-Punta Cana, perteneciente al municipio de Higüey, de la provincia La Altagracia a la categoría de municipio. Esta pieza legislativa es de la autoría del senado Rafael Barón Duluc.

De igual manera, los senadores sancionaron el proyecto de ley que crea el Parque Nacional Loma Miranda, autoría de los senadores Ramón Rogelio Genao Durán; Cristóbal Venerado Antonio Castillo Liriano; Andrés Guillermo Lama Pérez; Jonhson Encarnación Díaz.

Esta ley tiene por objeto procurar la preservación de Loma Miranda, mediante su designación y creación bajo la condición de área protegida, como Parque Nacional.

El Pleno del Senado de la República honró con un minuto de silencio las memorias de la regidora de El Seibo y educadora Catalina Moya, oriunda de Miches; del ex alcalde de Yamasá, Julio de la Cruz; del médico de Loma de Cabrera, Julio César Pimentel, y de Altagracia Vásquez, suegra del presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

El presidente de la Cámara Alta convocó a sesión ordinaria para el próximo martes a las 2:00 de la tarde.