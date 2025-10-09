Senado aprueba en primera lectura y unanimidad ley orgánica modifica Código Procesal Penal

Senado aprobó ley pero no la ha enviado al Ejecutivo.

El Senado de la República aprobó este jueves en primera lectura y a unanimidad, la propuesta de reforma al Código Procesal Penal, presentado por Omar Fernández.

La decisión se da luego de que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República el proyecto de ley, una iniciativa que procura fortalecer el sistema de justicia penal.

La comisión revisió algunos artículos de manera puntual, entre estos, el 73, que versa sobre el juez de las garantías; el 85, sobre la calidad; y el 95, sobre el derecho, entre otros.

Para estudiar la pieza legislativa, la comisión confeccionó una matriz de tres proyectos afines, sometidos por los senadores Omar Fernández, Félix Bautista, Cristóbal Castillo y Antonio Taveras Guzmán.

El proyecto de ley de modificación del Código Procesal Penal de la República Dominicana busca que los tribunales, al aplicar esta ley, garanticen la vigencia efectiva de la Constitución de la República, y de los tratados internacionales y sus interpretaciones por los órganos jurisdiccionales creados por éstos.

Además, procura fortalecer el sistema de justicia penal, adaptándose a los desafíos actuales, como la criminalidad organizada, y los delitos complejos.

Código Procesal Penal tiene 20 años de aplicación
