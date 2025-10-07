Senado aprueba modificar medida que obliga pago del 10 % de propina a delivery

El Senado de la República decidió este martes eliminar del proyecto de modificación al Código de Trabajo la disposición que contemplaba incluir a los trabajadores de delivery en el cobro del 10 % de propina.

La decisión fue adoptada de forma unánime durante la sesión de hoy, donde los senadores dejaron sobre la mesa la pieza legislativa para continuar su estudio en futuras sesiones.

La propuesta, presentada por el senador Alexis Victoria Yeb, devuelve al artículo 228 su redacción original, que establece que el 10 % de propina solo aplica a los empleados de hoteles, bares, restaurantes y otros establecimientos donde se consume el producto, excluyendo al personal administrativo y gerencial.

De su lado, el presidente de la comisión especial a cargo del estudio de la reforma, Rafael Barón Duluc (Cholitín) también sometió una propuesta para modificar el artículo 420, mostrando la disposición de la Cámara Alta de ajustar otros aspectos de la normativa con el objetivo de lograr un marco más equilibrado y consensuado.

El artículo 228 dice que «en los hoteles, restaurantes, cafés, barras y en general, en los establecimientos comerciales donde se expende para su consumo en esos mismos lugares comidas o bebidas, es obligatorio para el empleador agregar un diez por ciento por concepto de propina en las notas o cuentas de los clientes, o de otro modo que satisfaga dicha percepción, a fin de ser distribuido íntegramente entre los trabajadores que han prestado servicio».