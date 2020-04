Senado aprueba prórroga 17 días más estado de emergencia

El Senado de la República aprobó ayer la extensión por 17 días del estado de emergencia en el país por el Covid-19, acogiéndose a las modificiaciones hechas por la Cámara de Diputados al decreto presidencial 134-20 emitido el pasado 19 de marzo.

“A partir del uno de mayo se inicia la segunda prórroga del estado de emergencia por 17 días”, proclamó el presidente en funciones de la Cámara Alta, Arístides Victoria Yeb, tras ser aprobada la resolución con el voto de los 23 senadores presentes en la sesión.

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley No. 21-18, el Poder Ejecutivo podrá solicitar la extensión del estado de excepción autorizado en caso de que persistan las causas que dieron lugar a su declaratoria.

Esta es la tercera solicitud que realiza el presidente de la Nación, Danilo Medina, al Congreso Nacional para enfrentar el brote de coronavirus y tomar las medidas de lugar para la protección de la salud de los ciudadanos y la vida económica de la nación.

El presidente de la Comisión Bicameral del Senado que da seguimiento al estado de emergencia, Luis René Canaán, aprovechó la ocasión, en su condición de médico, para agotar un turno en la sesión y exhortar a las autoridades a mantener en alto y firme la conducción del país y el distanciamiento social, para evitar muertes y nuevos contagios, e invito a los que hacen opinión pública a mantener el mensaje.

Una gran discusión. Previo a la aprobación de la extensión del estado de emergencia se produjo una discusión que prolongó la sesión, luego de que el senador Santiago Zorrilla, de El Seibo, criticara al gobierno en su capacidad de respuesta al coronavirus y por no integrar a la oposición en la lucha contra el Covid-19.

“Aquí se están haciendo quizás 300 pruebas al día del Covid-19 y no es porque no las hay. Si al país han llegado más de 100 mil pruebas. ¿Dónde están esas pruebas? ¿Por qué duramos hasta 10 días para recibir una prueba?”, cuestionó Zorrilla.

Esto provocó que senadores como Chalie Mariotti, Rubén Darío Cruz, Heinz Vieluf Cabrera y otros reaccionaran y le respondieran en sus turnos correspondientes a Zorrilla.

Más aprobaciones

Los senadores también aprobaron en la sesión de ayer en única lectura el Acuerdo de Cooperación entre el país y Colombia para el control del Tráfico de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos, así como también un tratado con Italia en el marco de asistencia Legal Recíproca en Materia Penal. Según explicaron, ambas iniciativas fueron remitidas y sometidas por el Poder Ejecutivo.