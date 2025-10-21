El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, garantizó ayer que el proyecto de reforma al Código Procesal Penal será estudiado con responsabilidad, apertura y la del Senado revisará Código Procesal ticipación, a fin de aprobar una legislación moderna, constitucional y ajustada a las necesidades del país.

Sobre las observaciones de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), que advirtió inconsisten[cias en el proyecto, De los Santo explicó que para fortalecer el texto, reenviaron la iniciativa a la Comisión de Justicia para hacerle revisiones nescesarias.