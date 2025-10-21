Senado revisará Código Procesal

Ricardo de los Santos, presidente del Senado.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, garantizó ayer que el proyecto de reforma al Código Procesal Penal será estudiado con responsabilidad, apertura y la del Senado revisará Código Procesal ticipación, a fin de aprobar una legislación moderna, constitucional y ajustada a las necesidades del país.

Sobre las observaciones de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), que advirtió inconsisten[cias en el proyecto, De los Santo explicó que para fortalecer el texto, reenviaron la iniciativa a la Comisión de Justicia para hacerle revisiones nescesarias.

Oriana Martínez Núñez

Oriana Martínez Núñez

Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo, egresada de la Universidad O&M, apasionada de contar historias para inspirar y conectar con la sociedad.

