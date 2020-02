Senado vota contra testigos en juicio Trump

El Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, decidió ayer, viernes, que no citará testigos en el juicio político contra el presidente Donald Trump, lo que allana el camino a un cierre anticipado de este proceso.

Con un resultado de 49 votos a favor y 51 en contra, la mayoría conservadora se impuso a los demócratas, que presionaban en busca de nuevas pruebas y testimonios en el juicio político, entre ellos los del exasesor de Seguridad Nacional John Bolton.

Tras la votación, el Senado entró en receso, con lo que se mantiene en suspenso cuándo se producirá la votación sobre la absolución o no de Trump, el tercer presidente estadounidense en enfrentar un juicio político.

“La mayoría del Senado de los Estados Unidos ha decidido que los numerosos testigos presentados y más de 28,000 páginas de documentos que se presentaron como evidencia (durante la instrucción de las acusaciones en la Cámara de Representantes) son suficientes para juzgar las acusaciones y terminar este juicio político”, aseguró el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, tras la votación. Al final los demócratas, que contaban con 47 votos, no lograron asegurar cuatro apoyos oficialistas frente a los 53 de los republicanos. McConnell agregó que los senadores se reunirán ahora “para determinar qué pasos hay que dar para concluir el juicio en los próximos días”.