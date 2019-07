Senador Adriano Sánchez Roa “truena” contra resultados de encuesta ASISA

El senador del PLD por Elías Piña, Adriano Sánchez Roa, calificó como una “propaganda contra la reforma” que busca favorecer al sector de Leonel Fernández, los resultados de la encuestadora ASISA que revelan que un 77% no quiere cambios en la Carta Magna y reclamó a la firma que, atendiendo a la nueva Ley Electoral, revele quien pagó dicha encuesta.

“Es una propaganda en contra de la reforma. No me extraña esa numeración, puesto que tradicionalmente ha estado trabajando para el Presidente Leonel Fernández. Eso no es un secreto para nadie”, dijo el legislador quien aseguró que ASISA, en cierta medida, ha sido fundamental para el posicionamiento del ex presidente de la República.

Consideró que en los resultados hay una gran contradicción, en el sentido de que ese sector que tiene el 77%, que dice ser institucionalista y que no quiere que se mueva la Constitución, en igual forma apoye lo que considera una perturbación al Congreso Nacional con sus enardecidas protestas en la zona.

LEA TAMBIÉN: Leonel Fernández supera a Luis Abinader con un 46% frente a un 40% en elecciones, según Asisa

“Es decir, que vienen grupos a este que es el primer poder del Estado, para que nosotros no trabajemos y así lo hacen. Ese sector es institucionalista para una cosa y para otra no. La única credibilidad que tiene esta encuesta es que saben que en esta semana pudiera presentarse la reforma”, consideró Sánchez Roa.

Según ASISA, el 77% de los ciudadanos, se expresa en contra de que se modifique de nuevo la Carta Magna para permitir la repostulación del presidente Danilo Medina. Esta opinión se mantiene en todos los segmentos de la población (por género, localidad, edad, categoría generacional y nivel socioeconómico).

La encuestadora explicó además que el rechazo a la posible reforma constitucional ha experimentado un crecimiento sostenido en sus últimas cuatro mediciones: 71% en Marzo 2018, 70% en Agosto 2018, 73% en Marzo 2019 y 77% en Julio 2019.