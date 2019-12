Senador afirma PC actúa como una aliada al PRM

El senador por la provincia La Vega, Euclides Sánchez, descalificó a Participación Ciudadana (PC) para rendir informes objetivos sobre la política, al considerar que no es imparcial y se comporta como una aliada al opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“Es lamentablemente que Participación Ciudadana una institución que debía jugar un rol de imparcialidad haya jugado un rol como si fuera una aliada del PRM”, expresó Sánchez.

El legislador afirmó que todo el mundo sabe lo mal que quedó PC en las elecciones primarias pasadas al rendir un informe muy irreal a lo ocurrido.

“Participación Ciudadana parece que es una institución al servicio del PRM”, insistió Sánchez, tras poner como referencia al periodista y activista social Juan Bolívar Díaz, quien está identificado con ese partido y con Participación Ciudadana.

Indicó que las organizaciones de la sociedad civil tienen que entender que su rol debe ser imparcial y que en caso de PC ha perdido bastante autoridad.

Sánchez habló del tema durante una visita a la Junta Central Electoral, a la cual ponderó por los trabajos que hace en materia de organizar las elecciones.

El legislador deploró que algunos partidos y el expresidente Leonel Fernández, por no aceptar su derrota, hayan querido afectar la imagen de la autoridad electoral y de la actividad política.

No complacer

Para Sánchez aunque es importante que la JCE atienda los requerimientos de los partidos, no puede complacer en todo a estas organizaciones que muchas son “negocios y no tienen una plataforma ni militancia, pero generan una serie de cuestionamientos e incidentes que ponen en peligro la estabilidad electoral”.