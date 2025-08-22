Senador Barón Duluc avisa acuerdos tripartitos siguen



Los acuerdos tripartitos logrados entre trabajadores, sector empresarial y el Gobierno para la modificación del Código de Trabajo serán tomados en consideración, adelantó este jueves el presidente de la comisión que estudia la pieza, el senador altagraciano, Rafael Barón Duluc (Cholitín).

Informó que a partir del martes de la próxima semana convocará a los sectores involucrados, para escuchar las opiniones sobre la pieza que perimió la pasada legislatura y que fue reintroducida en la actual.

El legislador señaló que al ser reintroducido el proyecto de modificación del Código Laboral, tiene que ser discutido nuevamente con los sectores involucrados, aunque de manera abreviada, tras recordar que hubo un pacto previo.

Recordó que ya el Senado de la República agotó una larga jornada de trabajo en torno a la pieza, por lo que estima los legisladores conocen muy bien el contenido y que aspira sea aprobada por el pleno, en la mayor brevedad posible.

Informó que la comisión que preside convocó para el próximo martes a los sectores empresarial y laboral, por separado, con miras a revisar los puntos que generan conflictos y provocaron que la legislación perimiera.

El tema de mayor conflictividad es la cesantía, al que se opone el sector empleador, mientras que el laboral reafirma que es innegociable, por tanto, no está en discusión.

Otro punto conflictivo es el de los beneficios de las trabajadoras domésticas, sobre el cual existe posiciones radicales encontradas, por lo que Cholitín considera hay que buscar un equilibrio. Sostuvo que si bien es cierto que no se trata de empresas, estima hay que garantizar algunos derechos a las trabajadoras domésticas.

“Debemos irnos a los principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), porque vivimos en un mundo globalizado, pero hay que buscar un equilibrio que no afecte a las familias imponiéndole una carga, porque también afectaría a la propia empleada”, explicó.