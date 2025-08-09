Senador colombiano Miguel Uribe Turbay, en «condición crítica»

Senador colombiano Miguel Uribe Turbay, en «condición crítica»

El senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, herido gravemente en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio, sufrió una hemorragia en el sistema nervioso y su condición de salud es «crítica», informó este sábado la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde está ingresado desde hace más de dos meses.

«En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo», dijo la Fundación en un parte médico.

Uribe Turbay, de 39 años y miembro del partido de derecha Centro Democrático, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en un parque del barrio bogotano de Modelia.

En este contexto clínico, Uribe Turbay «ha requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución. Continuará con un monitoreo hemodinámico y neurológico permanente», añadió la información médica.

«Se reitera la condición crítica y su pronóstico permanece de carácter reservado», señaló el parte médico de hoy.

El político fue sometido el pasado 16 de julio a otra cirugía, de la que salió «bien», según informó en esa ocasión su esposa, María Claudia Tarazona.

Por el atentado contra Uribe Turbay, hay seis personas privadas de libertad, entre ellas el autor material, un adolescente de 15 años que fue arrestado con la pistola usada en el ataque.

Además, la Fiscalía ha vinculado a otros cinco adultos señalados de participar en la planificación y encubrimiento del crimen, entre ellos Elder José Arteaga Hernández, alias ‘el Costeño’, considerado una pieza clave por ser el presunto coordinador del atentado.

Adicionalmente, a finales de julio pasado un joven de 17 años, que presuntamente participó en las reuniones de planificación del atentado y que se había presentado ante la Fiscalía, abandonó el centro estatal de protección para menores donde permanecía bajo custodia.

Según la Fiscalía, el joven habría participado en dichas reuniones y suscribió un «compromiso voluntario por ampliar el interrogatorio», razón por la cual había quedado bajo «una medida de protección» por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), de donde escapó.

