Senador critica gobierno por rechazo Haití a vacunas de RD

El rechazo de Haití a la donación de las vacunas contra el covid-19 hechas por República Dominicana tuvo en el senador Dionis Sánchez una reacción cuestionadora sobre la decisión de las autoridades gubernamentales de entregar algo que fue obtenido por medio del endeudamiento.

«Estamos donando dinero que hemos tomado prestado para comprar esas vacunas. Eso es lo que ha hecho el país. ¡Qué bueno que Haití las devolviera…!», dijo

El senador por la provincia de Pedernales consideró, qué, aunque es conveniente para los dominicanos, que los haitianos se inoculen contra la pandemia, esto debe hacerse en coordinación con las autoridades del vecino país.

«Si yo te voy a dar algo a tí, lo primero que tengo que hacer es hacértelo saber», expresó Sánchez quien de inmediato indicó que esto no es más que parte de la improvisación con la que actúa el gobierno.

«Estamos actuando de forma improvisada, pero además deja mucho que decir sobre lo que ha sucedido con la compra de las vacunas. Aquí se autoriza una tercera dosis sin ninguna explicación y de buenas a primeras anuncian que donarán quinientas mil a tres países», destacó Sánchez.

El vocero del Partido Fuerza del Pueblo en el Senado señaló que estas accionar abren una serie de cuestionamientos al gobierno que encabeza Luis Abinader sobre si se compraron vacunas en exceso, o si es que se está venciendo su fecha de efectividad de inoculación.

Dionis Sánchez dijo que llegó a pensar en principio, que todas las vacunas serían mandadas a los haitianos con el fin de vacunar a los que viven especialmente en la línea fronteriza.

«Nosotros hemos cogido 575 millones de pesos prestado para luego donarlos. Yo no entiendo y no se ha dado explicaciones sobre esto. Me alegro, porque ¿Haití le ha pedido vacunas a República Dominicana para nosotros estar dándoles vacunas?», reiteró.