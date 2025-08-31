Senador Daniel Rivera entrega tótems urbanísticos en los municipios Licey al Medio y Villa González

Santiago.– El senador de esta provincia, Daniel Rivera, entregó el fin de semana dos tótems urbanísticos en los municipios de Licey al Medio y Villa González, cuyo objetivo es preservar la memoria histórica y resaltar el potencial de cada una de estas localidades. Los dos últimos monolitos se suman a los ya inaugurados por el legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM), en los municipios de Tamboril, San José de Las Matas y Puñal.

La estructura emblemática, además de destacar los principales rasgos históricos, sociales y económicos, tiene como propósito fomentar el orgullo de pertenencia entre sus ciudadanos. Los residentes y visitantes también serán testigos de lo que poseen estos pueblos, a través de códigos QR que serán agregados a cada monolito con el auspicio del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

“Estos tótems les dan las características a los municipios por los detalles específicos”, explicó el legislador perremeísta, quien señaló que este es un símbolo de identidad y desarrollo que resalta la historia, la población, economía y la proyección territorial.

Rivera reiteró que desde el Senado de la República seguirá impulsando acciones que conecten el desarrollo urbano con la identidad de los municipios, con civismo, participación y visión de futuro.

Dijo que durante su gestión legislativa los diez municipios y los 16 distritos municipales de la provincia de Santiago contarán con esta estructura urbanística.

La construcción del monolito de Licey al Medio fue posible gracias a la colaboración de la Alcaldía y el respaldo de la Cooperativa Puñal (Coopmpuñal), mientras que la obra de Villa González recibió el apoyo del Ayuntamiento y el restaurante Parador Chito.

Los alcaldes de Licey al Medio y Villa González, Domingo Almonte y César Álvarez, agradecieron al senador Daniel Rivera por su visión y su compromiso con las comunidades que confiaron en su propuesta legislativa.

Por su lado, el presidente de Coopmpuñal, Danilo Ricourt, resaltó la iniciativa del senador Daniel Rivera y expresó el compromiso social para continuar dando respaldo a este tipo de proyectos que van en beneficio de la sociedad.

Mientras que el empresario Diógenes Leonardo Valdez, presidente del Parador Chito, agradeció al senador Rivera y expresó satisfacción al ser parte de este importante proyecto que contribuye al desarrollo de Villa González. “Este un símbolo que quedará como un legado para su gente y sus generaciones”, indicó.

En cada una de estas actividades el legislador también hizo entrega simbólica de la nueva Constitución Dominicana, como parte de su iniciativa de entregar 200,000 constituciones en la provincia de Santiago.