Senador denuncia gobierno esconde fondos del presupuesto para usarlo en reelección

El gobierno de Luis Abinader en su afán de reelección está violando leyes e incluso la Constitución para redireccionar fondos de instituciones estratégicas para el desarrollo social y económico del país para ser utilizados en su campaña releccionista, así lo aseguró hoy el senador Yván Lorenzo. El vocero del Partido de la Liberación Dominicana en el Senado indicó que sectores nacionales e internacionales están altamente preocupados por la falta de transparencia en el manejo de estos fondos, han alertado de que se debe evitar retroceder en transparencia presupuestaria.

El vocero del PLD en el Senado, manifestó que, en los últimos meses de 2021, el aumento en el gasto de capital no fue para realizar inversiones de Obras Públicas, sino que lo que se hizo fue transferencias de capital por más de 30,600 millones a empresas públicas no financieras, para entre otras cosas ser depositados en fideicomisos públicos, sin impactar en la economía ni construir nada, todavía en 2022 nadie sabe si estos fondos están siendo ejecutados. Además, de que no se ha aprobado la ley de fideicomiso público y se están haciendo estas operaciones financieras al margen de la debida regulación.

Lorenzo dijo que como se están manejando los fideicomisos públicos implicaría en la República Dominicana un retroceso en transparencia presupuestaria, cuando en la última década se avanzó mucho en esta materia.

Asimismo, el senador fronterizo, criticó que no se sabe qué se está haciendo con 150,000 millones excedente de caja o si simplemente están ahí paralizados pagando intereses.

Le puede interesar: Le puede interesar: Dirección Ejecutiva PRM ¿Qué pasó realmente?

Lorenzo lamentó que a pesar de que, en mayo 2021, el Congreso aprobó la Ley especial transitoria para la terminación de obras públicas inconclusas y de alta prioridad, se esté sacrificando al pueblo cuando se tiene dinero en caja y las comunidades reclaman la finalización de obras que están en más de un 70 %.

El Bloque de Senadores del PLD no votará por el presupuesto complementario hasta tanto se explique dónde están estos fondos y cómo están siendo utilizados, además, consideran que es inaceptable que el Congreso permita que con la reformulación del presupuesto se afecten los planes de obras públicas de reconstrucción y pavimentación de calles y otras obras, puntualizó Lorenzo.

El senador peledeísta reclamó que la ejecución presupuestaria concerniente a estos fondos no esté colocada debidamente en los portales de transparencia de las instituciones correspondientes.