Senador gestiona donación de terrenos para familias de Salinas de Puerto Hermoso

Baní, provincia Peravia – El senador por la provincia Peravia, Julito Fulcar, solicitó formalmente al Ayuntamiento de Baní y a la Sala Capitular autorizar la donación de los terrenos ocupados por los residentes de la comunidad de Salinas de Puerto Hermoso, con el objetivo de garantizar estabilidad, dignidad y seguridad jurídica a las familias que por décadas han habitado el lugar.

La solicitud fue dirigida al alcalde municipal, Ing. Santo Ramírez, y a la presidenta de la Sala Capitular, Carolina Díaz, así como a los demás miembros del concejo.

En su comunicación, el legislador recordó que los terrenos en cuestión son propiedad del cabildo y han sido ocupados históricamente por familias bajo régimen de arrendamiento, quienes han construido allí sus hogares y desarrollado su sustento familiar.

“Solicito formalmente que el Ayuntamiento de Baní y la Honorable Sala Capitular dispongan la donación de los terrenos ocupados por los residentes de dicha comunidad, como un acto de justicia social que reconozca su legítimo esfuerzo”, expresó Fulcar.

Asimismo, el senador propuso que dicha medida se realice en coordinación con la Liga Municipal Dominicana (LMD), para gestionar los títulos de propiedad individuales, lo que otorgaría seguridad jurídica a las familias y abriría las puertas a nuevas oportunidades de desarrollo económico y social.

Julito Fulcar resaltó que este tipo de acciones fortalecen la confianza de la ciudadanía en sus autoridades y demuestran un compromiso real con las comunidades más vulnerables de la provincia.

Además de esta gestión ante las autoridades municipales, el senador Fulcar también sometió recientemente ante la Cámara del Senado un proyecto de resolución mediante el cual solicita al presidente de la República, Luis Abinader, instruir al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Henríquez, para que se reconozca formalmente el derecho de permanencia de los residentes de Salinas de Puerto Hermoso y se proceda a definir los límites oficiales del área protegida conocida como Las Dunas.

Dicha resolución será estudiada por la Comisión Permanente de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado, en el marco de los mecanismos legislativos establecidos.