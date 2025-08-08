Senador Héctor Acosta, El Torito, llama a marcha en Bonao por apagones

Senador Héctor Acosta, El Torito, llama a marcha en Bonao por apagones

BONAO-. El senador Héctor Acosta inconforme con Edenorte por los tediosos, constantes y prolongado apagones, llamó a la población a exigir sus derechos mediante una marcha éste día 13 de agosto partiendo del parque Duarte hacia las oficinas de Edenorte y, a partir de las 5:00 de la tarde.

Los prolongados apagones de 4, 5 y 6 horas, han estado provocando frustraciones incluso para la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno, PRM, quienes hoy sienten vergüenza de su propio gobierno al tener de regreso lo que en el PLD, fue superado.

A pesar de la indignación, el senador pidió a los afectados que asistan a la marcha hacerlo sin música, sin pancartas como una especie por igual, de apagón en silencio porque no hay nada más efectivo que un pueblo exigiendo su derecho bajo la sombra del silencio.

El senador, hace poco manifestó su profundo descontento ante los apagones que vienen afectando la vida y seguridad de su provincia debido a las interrupciones del servicio eléctrico todos sin previo aviso y por periodos prolongados.

