Senador Julito Fulcar aclara: ‘Las Dunas de Baní son intocables y no se propone su afectación’



Baní, provincia Peravia. – El senador de la República por la provincia Peravia, Julito Fulcar, afirmó categóricamente que “las Dunas de Baní son intocables” y que en ningún momento ha propuesto su reducción ni afectación.



A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el legislador explicó que la gestión que lleva a cabo es en procura de justicia para



cientos de familias de la comunidad de Salinas, que desde hace años pagan un arrendamiento al Ayuntamiento de Baní por los terrenos que ocupan y que se encuentran fuera del área protegida de las Dunas.



“No he propuesto afectar ni en una pulgada las Dunas de Baní, que siempre he defendido. Lo que planteo es que las familias de Salinas, que de sus limitados ingresos pagan un arrendamiento al ayuntamiento, sean reconocidas como propietarias de los terrenos que ocupan de por vida, fuera del área de protección de las Dunas”, afirmó Fulcar.

El senador de Peravia, Julito Fulcar

El senador recordó que ha remitido formalmente una propuesta al Ayuntamiento de Baní para que reconozca este derecho adquirido y que, además, ha sometido al Senado de la República una resolución solicitando al Poder Ejecutivo actuar al respecto.



En ese sentido, subrayó que en el caso de las Dunas de Las Calderas, no existe ningún conflicto entre un asentamiento que data de 1750 y los recursos naturales protegidos, pues para ello existe un Plan de Manejo que delimita claramente las áreas y garantiza la preservación del patrimonio natural.





Fulcar lamentó las confusiones generadas y dejó así aclaradas las interpretaciones erróneas promovidas en algunos medios sobre sus gestiones, reiterando que su compromiso es doble: defender sin concesiones las Dunas de Baní como patrimonio natural y respaldar a las familias de Salinas en la búsqueda de justicia social.



“Declaro con toda firmeza: no he solicitado ni comparto la reducción ni afectación en sentido alguno de la extensión de las Dunas. Mi único propósito es reconocer los derechos de las familias de Salinas, al tiempo que mantengo la defensa inquebrantable de este tesoro natural”, concluyó el legislador.