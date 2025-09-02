Senador: “La violencia social no es responsabilidad exclusiva de la Policía Nacional”

San Francisco de Macorís, Prov. Duarte. – El senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, aclaró este lunes que los hechos violentos ocurridos recientemente en San Francisco de Macorís y en distintos puntos de la provincia no pueden atribuirse únicamente a la falta de actuación de la Policía Nacional, ya que la problemática tiene raíces más profundas vinculadas a la violencia social.

Romero señaló que la provincia Duarte supera los 300 mil habitantes, de los cuales cerca de 200 mil corresponden solo a San Francisco de Macorís, y que esta realidad poblacional contrasta con la muy limitada presencia policial, lo que representa un reto para garantizar la seguridad ciudadana. Sin embargo, subrayó que la violencia social no es lo mismo que la inseguridad:

“La violencia social surge de la desintegración familiar, la falta de oportunidades, el desempleo y la exclusión, mientras que la inseguridad ciudadana está ligada a la delincuencia y al crimen organizado que requieren ser enfrentados con mayor dotación policial, mejor equipamiento y estrategias de seguridad más efectivas”, expresó el legislador.

El congresista destacó además que el Gobierno central está haciendo los mayores esfuerzos por llevar a cabo una reforma policial integral y destinar más recursos a las fuerzas del orden, de manera que se logre un cuerpo más cercano, profesional y capaz de responder a los retos de la sociedad actual.

Asimismo, Romero resaltó que las estadísticas reflejan cómo en los últimos dos años ha disminuido la violencia criminal en la provincia Duarte, gracias al trabajo conjunto entre las autoridades y la sociedad. “Seguimos comprometidos en mantener y profundizar ese ritmo de reducción, para que nuestra provincia sea cada día un espacio más seguro y de mayor convivencia”, afirmó.

Finalmente, reiteró su compromiso de continuar trabajando junto al Gobierno, las autoridades locales, las iglesias, las organizaciones comunitarias y los sectores productivos para recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de la población duartiana.