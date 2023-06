Senador responde a alerta de Embajada de EE.UU. en RD

La alerta de nivel 2 emitida por la Embajada de Estados Unidos en el país para sus ciudadanos que deseen emigrar a República Dominicana, nuevamente ha dejado un mal sabor en el Senado de la República, que tuvo en el senador Rogelio Genao una de sus reacciones.

El congresista por el Partido Reformista Social Cristiano y representante por la provincia de La Vega, dijo no entender este tipo de comunicados de la sede diplomática del país norteamericano, el cual consideró hace de manera recurrente el motorizar acciones que estén tendentes a afectar la buena imagen dominicana.

“Ahora nuevamente, una nueva alerta que no es otra cosa que un desestimulo para que sus nacionales visiten la República Dominicana. Y no está ocurriendo nada que no pasara antes de esta nueva alerta”, dijo

El senador Rogelio Genao consideró que habrá que revisar esto pues se ha logrado la solidaridad con algunos congresistas estadounidenses, por lo que le tocará al gobierno dominicano y la Cancillería la estrategia que permitan hacer consciencia de lo que realmente pasa en la República Dominicana.

“Aquí no hay racismo, aquí no hay una ola de violencia que justifique el que se desestimule que sus ciudadanos visiten la República Dominicana, porque, aunque este es un país en vías de desarrollo con problemas, es buen anfitrión y donde cualquier nacional de cualquier país puede venir sentirse medianamente seguro”, concluyó Genao.



¿Qué dice la alerta de la Embajada EE.UU. a sus nacionales?

En el portal de la embajada de Estados Unidos en la sección Aviso de Viajes, al hacer mención de la República Dominicana, les alerta de tener mayor precaución de los delitos violentos, incluidos los robos a mano armada, los homicidios y las agresiones sexuales.

Además, les explica a los nacionales estadounidenses que, el desarrollo de un cuerpo de policía turística profesional, la institución de un sistema 911 en muchas partes del país y una concentración de recursos en las áreas turísticas, significa que éstas tienden a estar mejor vigiladas que las áreas urbanas como Santo Domingo.

Para concluir con su advertencia a sus ciudadanos, la embajada de USA en el país les informa que, la amplia disponibilidad de armas, el uso y comercio de drogas ilícitas y un sistema de justicia penal débil, contribuyen al alto nivel de criminalidad en una escala más amplia.

A continuación, las observaciones puntuales hechas a los que viajan de Estados Unidos al país

Si decides viajar a República Dominicana:

-Ten cuidado de tu entorno.

-No te resistas físicamente a ningún intento de robo.

-No muestre signos de riqueza, como usar relojes o joyas caros.

-Siga los consejos de los operadores turísticos y del resort con respecto a las preocupaciones locales de seguridad y protección.

-Inscríbase en el Programa de Inscripción de Viajero Inteligente (STEP) para recibir Alertas y hacer que sea más fácil ubicarlo en una emergencia.

-Siga al Departamento de Estado en Facebook y Twitter.

-Revisar el Informe de Seguridad País de República Dominicana.

-Preparar un plan de contingencia para situaciones de emergencia. Revise la lista de control del viajero.

-Visite la página de los CDC para obtener la información más reciente sobre salud para viajes relacionados con su viaje.