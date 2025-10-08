Senadora Aracelis Villanueva: libertad de expresión es innegociable en nueva ley digital

La senadora Aracelis Villanueva, de la provincia San Pedro de Macorís, quien preside la Comisión Especial de Libertad de Expresión y Medios Digitales anunció su deseo de reafirmar el compromiso irrestricto de su equipo, con la protección de la libertad de expresión, como lo establece la Constitución dominicana y los tratados internacionales de Derechos Humanos suscritos por el país.

Explicó que, en un contexto marcado por la circulación instantánea de la información y el rol central de las plataformas digitales, se hace imperiosa la necesidad de modernizar la legislación sin menoscabar las libertades fundamentales.

«En un contexto donde la información circula de forma instantánea y las plataformas digitales juegan un rol central en la comunicación social, es nuestra responsabilidad actualizar el marco legal que regula estos derechos, sin comprometer las libertades fundamentales», declaró la legisladora Aracelis Villanueva.

La senadora romanense fue enfática al despejar cualquier duda sobre la intención del análisis legislativo que se está llevando a cabo. Subrayó que el objetivo no es la censura, sino el fortalecimiento democrático del ecosistema informativo.

«El análisis de esta ley no busca imponer censura ni limitar el derecho ciudadano a expresarse, sino establecer reglas claras, proporcionales y democráticas que fortalezcan el ejercicio del periodismo, protejan a los ciudadanos contra abusos y garanticen la pluralidad informativa», sentenció Villanueva.

Compromiso con la Transparencia y el Consenso Nacional

La Comisión Especial, bajo la dirección de la senadora Villanueva, está promoviendo un proceso de consulta abierto, participativo y transparente, invitando activamente a la sociedad civil y a expertos. «Estamos promoviendo un proceso abierto, participativo y transparente, en el que continuamos invitando a periodistas, juristas, académicos, creadores de contenido, representantes de medios tradicionales y digitales, así como a organismos nacionales e internacionales defensores de los Derechos Humanos», detalló.

La senadora concluyó con una firme promesa de debate exhaustivo:

«La libertad de expresión es un pilar de toda sociedad democrática y también un compromiso colectivo. Por eso, reiteramos que ningún artículo, propuesta o modificación será aprobado sin un debate amplio y de cara al país. Seguiremos escuchando todas las voces, construyendo consensos y defendiendo el derecho de cada ciudadano a informar y ser informado libremente, en un entorno seguro, responsable y justo».