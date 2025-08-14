Señalado de robo anillos de Duarte va a audiencia hoy



Al hombre ascusado de sustraer dos anillos de alto valor simbólico del Instituto Duartiano, negociarlos por la suma de RD$18,000 en una casa de compraventa y para quien el Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva, le será conocida hoy, a las 9:00 de la mañana.

Según el expediente, Manuel Alejandro Féliz Rodríguez (el Cojo), acudió a la entidad de carácter patriótico responsable de difundir la vida y obra del Patricio Juan Pablo Duarte y allí, con todo su derecho como ciudadano, externó a la secretaria su interés de dar un “tour” por las instalaciones de la entidad.

Según informó el MP, era alrededor de las 12:35 del martes 5 de agosto en curso, cuando el hombre, simulando esperar la guía que lo conduciría por el tour interno, “aprovechó para ingresar a la sala de exhibición y sustraer de la vitrina dos anillos de oro: uno con el rostro del prócer de la Patria y otro con una piedra de rubí, que en su tiempo recibió Duarte de su prometida, la señorita Prudencia Lluberes Alvarez”.

Indica que el sábado 9, miembros de la División de Procedimiento de Investigación C4, del sector San Carlos, lograron identificar un hombre “de tez clara, vestido con poloshirt blanco, pantalón y gorra negra, que presentaba dificultad para caminar”, como lo describió la secretaria del Instituto Duartiano, mien se despazaba por la calle Isabel La Católica de la Ciudad Colonial, lo interceptaron y procedieron a custionarlo.

“El hombre se identifico como Manuel Alejandro Féliz Rodríguez, alias el Cojo, dijo haber visitado el Instituto Duartiano, llevarse los dos añillo y venderlos en una compaventa en la avenida Mella, donde admitieron habérselos comprado uno por RD$3,000 y el rubí por RD$15,000”.

Está acusado de robo y hurto.