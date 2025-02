Señalan presidencia PRM-NY ha sido conflictiva, llaman base ponderar nuevas aspiraciones al cargo

Nueva York. Como conflictiva definieron dirigentes de la seccional del Partido Revolucionario Moderno (PRM) la gestión que al frente de la entidad política viene ejerciendo en esta ciudad el vicecónsul Julio César Mateo (Yulín), la que dicen ha empañado la imagen de la organización ante la militancia y la comunidad dominicana.

Llaman a la base del partido en NY ponderar muy bien a la hora de elegir a un nuevo presidente de la seccional, ya que Mateo aspira nuevamente a la posición.

En documento de prensa, solicitando no ser identificados, compañeros de partido enumeraron algunos de estos conflictos de manera pública para que la verdad salga a relucir: «Reunión PRM-NY termina como la fiesta de los monos» = https://www.youtube.com/watch?v=p81XOzJoMRo .

También recordaron que hace poco el «vicecónsul trató de incidental el programa “El Sol de la Mañana” durante una transmisión desde NY, el cual recriminó de manera airada “por qué le hacen esperar tanto para entrevistarlo (cerca de ½ hora), ya que es un alto funcionario del partido de gobierno y viene en representación del cónsul”.

Tras el incidente, tratando de calmarlo, Antonio Espaillat, presidente de RCC Media, le manifestó: “usted viene ahora señor vicecónsul”. A la vez, el conductor del programa, Julio Martínez Pozo sugirió que «para que todos puedan exponer vamos a sentarlo junto a ellos (el congresista (D-NY) Tom Suozzi y la exconcejal por Brooklyn, Diana Reyna)».

Mateo se negó a todo pulmón «no, no, no, a mi hay que entrevistarme solo, no junto a ellos, soy un alto funcionario del gobierno como vicecónsul, del partido de gobierno, y vengo en representación del cónsul».

Lee más: PRM-NY

Dominicanos que participaban como observadores en dicho programa condenaron la acción: «Mateo es un engreído, presumido y altanero”, dijeron. Ver: https://elnuevodiario.com.do/viceconsul-ny-trato-incidental-programa-el-sol-de-la-manana-en-nueva-york/

Durante el progreso electoral pasado, como delegado PRM-NY, fue acusado de ambivalente y admitir tácitamente fraude elecciones pasadas en USA. Ya que el también vicecónsul le confesó de manera apartada, mirando constantemente hacia los lados y en voz baja al presidente de la JCE, doctor Román Polanco:

«En las elecciones pasadas, no tengo que ver si hubo o no fraude, quiero decirle que la JCE devolvió más de 20 millones de dólares que debieron invertirse en propaganda para incentivar el voto”. Ver: https://elnuevodiario.com.do/acusan-delegado-prm-ny-de-ambivalente-y-admitir-tacitamente-fraude-elecciones-pasadas-en-usa/.

Además, los dirigentes del PRM-NY John Sánchez (secretario general) y la entonces diputada por el exterior, Servia Iris Familia, contradijeron a su delegado político y vicecónsul. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=r2LEdJkyvcE.

Recientemente, «el vicecónsul Mateo despotricó con gestos y acciones violentas contra el presidente Luis Abinader, ante el director del Indotel, Guido Gómez Mazara, profesionales, empresarios, periodistas, altos dirigentes y decenas de militantes del partido oficial, por no haberlo nombrado a él como cónsul ni a otros dirigentes en la misma posición en Estados Unidos. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=vGZj94mvrGM.