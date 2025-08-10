Señales en tu sonrisa que hablan de posible diabetes

Agosto es el mes dedicado a prevenir y concienciar sobre la diabetes en la República Dominicana. Esta enfermedad sistémica tiene una relación estrecha con la salud oral, especialmente con la enfermedad periodontal.

Existen signos y síntomas que pueden observarse en la cavidad oral y que, al ser detectados por el odontólogo, podrían conducir a un diagnóstico temprano de la diabetes.

Generalmente, la diabetes se asocia con problemas de azúcar en sangre, visión borrosa o pérdida de peso. Sin embargo, también puede manifestarse con señales más sutiles en la boca y en la rutina diaria, que alertan sobre un desorden metabólico aún no diagnosticado.

La salud oral y la salud general están profundamente conectadas, y en el caso de la diabetes, la boca puede ser una de las primeras en levantar la bandera roja de que algo no anda bien.

Señales orales que podrían indicar diabetes

1. Boca seca (xerostomía)

La sensación constante de sequedad en la boca, dificultad para tragar, hablar o comer es una queja frecuente en personas con niveles elevados de glucosa. La diabetes puede afectar las glándulas salivales, reduciendo la producción de saliva. Esta disminución no solo provoca incomodidad, sino que también favorece la aparición de caries, infecciones y halitosis.

2. Caries frecuentes o de aparición rápida

La saliva cumple una función protectora natural contra las bacterias que causan caries. Cuando hay poca saliva, los dientes se vuelven más vulnerables, incluso con una buena higiene. Si notas más caries de lo habitual sin una causa clara, es importante investigar más allá.

3. Halitosis persistente (mal aliento)

El mal aliento que no mejora con cepillado o enjuague puede estar relacionado con tejidos orales deshidratados, infecciones por hongos como la candidiasis, o con cetonas, compuestos que produce el cuerpo ante niveles alterados de azúcar.

4. Cansancio inexplicable y sueño constante

Si a los signos orales se suman fatiga, visión borrosa, pérdida de peso o sed excesiva, podrías estar ante un cuadro de hiperglucemia. Cuando el cuerpo no utiliza bien la glucosa como fuente de energía, esto se refleja en el bajo rendimiento físico y mental.

El papel del odontólogo en la detección temprana

Muchos casos de diabetes tipo 2 se diagnostican de forma tardía. Sin embargo, el dentista puede ser una figura clave en la detección precoz, al observar signos sospechosos durante un examen de rutina.

Cuando el profesional identifica boca excesivamente seca, encías inflamadas que no mejoran con la limpieza, caries de rápida progresión o infecciones frecuentes, suele recomendar una evaluación médica y una prueba de glucosa.

Recomendaciones para cuidar tu salud oral y general

• No ignores cambios en tu salud bucal.

• Si tienes antecedentes familiares de diabetes, mantente alerta.

• Acude al odontólogo al menos dos veces al año.

• Lleva una alimentación balanceada y limita el consumo de azúcares refinados.

• Solicita un chequeo médico si presentas varios de estos síntomas.

La boca habla por tu cuerpo. Síntomas como la boca seca, caries frecuentes, mal aliento y cansancio persistente pueden ser más que simples molestias: podrían ser señales de una condición crónica como la diabetes. Escucha tu cuerpo y actúa a tiempo. Un diagnóstico temprano puede marcar una gran diferencia en tu salud y en tu calidad de vida.