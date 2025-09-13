SeNaSa cancela al menos 10 contratos a prestadoras



En medio de la crisis que la afecta por manejos financieros, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) canceló contratos a por lo menos a 10 empresas.

El seguro estatal vive una crisis que la ha llevado a no presentar completos sus estados financieros a la fecha de este 2025. SeNaSa canceló contratos mediante los cuales se pagaba por afiliado aunque estos no recibieran servicios. Entre las empresas que tienen sus seguros suspendidos estan, Khersun, Deleste, Vivamax, Unidad de Terapia Física doctor Figueroa, Elohin, Sanas y otros más. La suspensión de los contratos a las prestadoras de servicios de salud tendrá lugar 30 días después de recibidas las notificaciones correspondientes, informó a Hoy desde una fuente autorizada del seguro.

Llueven las denuncias de irregularidades en la gestión pasada del SeNaSa. Se argumenta favoritismo y contratos innecesarios, además de que no se cumplía con lo pactado.

Esta semana el seguro oficial informó que la próxima semana abrirá un proceso de licitación pública para contratar una firma que lleve a cabo una auditoría externa integral.

La contratación tiene como propósito evaluar los sistemas tecnológicos, procesos administrativos, operativos y financieros de la institución. SeNaSa busca identificar fortalezas y áreas de mejora y al mismo tiempo, garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos.

La auditoria que se va a contratar busca además, una radiografía completa de la gestión institucional de los últimos seis años. Esta revisión incluirá el análisis de pagos realizados y otros procedimientos clave dentro de operatividad, dijo SeNaSa.

Esta semana se informó la transferencia de seis mil millones de pesos del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) lo que ha generado criticas, porque de acuerdo con juristas de prestigio, es ilegal.