Senén Caba: «Aquí hay una clara intención de desbaratar el Senasa»

El expresidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Rufino Senén Caba, denunció este jueves que existe “una clara intención” de disolver el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y advirtió que la institución ha perdido su objetivo de garantizar la cobertura pública.

«Aquí hay una clara intención de desbaratar el Senasa. Sí, de hacer una verdadera rapiña… Fíjese que el Colegio Médico, hábilmente, no solamente creó el SENASA, sino que también creó, además del contributivo y del subsidiado, el sistema contributivo-subsidiado para ese volumen del mercado informal, que es casi el 60%», aseguró el doctor.

Asimismo, Senén Caba señaló que el daño al Senasa comenzó cuando se inició su privatización, impulsada “por gobiernos privatizadores neoliberales”. «Comenzaron a meter la salud como si fuera un botín de negocios», afirmó.

Continuó: «Este gobierno es el más privatizador de todos y los hospitales. Mire, que es mucho decir, porque yo ataqué mucho al gobierno de Danilo Medina, los gobiernos de Leonel, pero están en peores condiciones».

Con respecto a los médicos que, mediante sus dictámenes, recetas y procedimientos, habrían favorecido a un sector que no necesariamente pertenece al sistema público, convirtiéndose así en parte del presunto engranaje de corrupción dentro del Senasa, Rufino Senén Caba declaró: «El robo es robo dondequiera. Lo cometa un sacerdote, lo cometa el papa, quienquiera que lo cometa. Yo lo que creo es que, en estos casos, debe garantizarse el debido procedimiento, y el que cayó en eso, que responda ante la justicia».

Destacó que ese tipo de acciones, «más que inmorales, son ilegales», y que «robarle recursos a los pobres es beberle la sopa a un tuberculoso».

«Yo no los voy a defender. No puedo defenderlo porque yo vengo de tracto muy pobre. Yo no trabajo a nivel privado; entonces, que cada quien responda y asuma consecuencias, no por ser médico eso te exime de que tú no has hecho la cosa», enfatizó el expresidente del CMD.

Las declaraciones del galeno fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa televisivo El Día, que conducen los periodistas Edith Febles, Germán Marte y Amelia Deschamps.

